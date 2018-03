Comunidad llora a hombre de Sacramento asesinado por la policía

SACRAMENTO.- Una iglesia de Sacramento es el último sitio de luto por la muerte de Stephon Clark, de 22 años, a manos de la policía la semana pasada, con familiares, amigos y desconocidos reunidos el miércoles para su velorio público.

Algunos asistentes vestían camisas negras que pedían justicia, mientras que una mujer levantaba un puño cerrado cuando salía de la iglesia. La vigilia fue en gran parte tranquila hasta que el hermano de Clark, Stevante Clark, gritó a los medios que se fueran antes de que los recogieran y se los llevaran. El estallido se produjo un día después de que interrumpió una reunión del Concejo Municipal de Sacramento y cantó el nombre de su hermano al Alcalde Darrell Steinberg.

Foto: AP.

Algunos en la iglesia expresaron enojo y dijeron que los dos policías que dispararon a Clark deberían ser acusados, mientras que otros dolientes dijeron que podían imaginar claramente a sus propias familias en el lugar de la familia de Clark.

Esto se siente como los años 60, no se siente como 2018. Definitivamente hemos retrocedido, dijo Cynthia Brown, una amiga del abuelo de Clark que trajo a sus nietos de 10 y 15 años al velorio. Para mí, (ellos) podrían ser Stephon Clark.

El reverendo Al Sharpton planea entregar el panegírico en el funeral del jueves de Clark.

Las tensiones siguen siendo altas en la capital de California después del tiroteo del 18 de marzo contra Clark. Dos agentes de la policía de Sacramento respondieron a un informe de alguien que rompiendo las ventanas del auto le disparó fatalmente en el patio trasero de sus abuelos. La policía dice que cree que Clark era el sospechoso y corrió cuando un helicóptero de la policía respondió y luego no obedeció las órdenes de los oficiales.

La policía dice que pensaban que Clark sostenía un arma cuando se movía hacia ellos, pero solo lo encontraron con un teléfono celular.

Foto: AP.

Las protestas se han llevado a cabo casi a diario y los manifestantes han bloqueado en dos ocasiones a los fanáticos de entrar al estadio de la NBA en el centro de la ciudad para los juegos de Sacramento Kings. La policía, los Kings y la oficina de Steinberg planearon reunirse el miércoles para analizar la seguridad antes del partido del jueves por la noche. Sgt. Vince Chandler dijo que los oficiales estarían listos para responder con equipo de protección, de acuerdo con The Sacramento Bee.

Mientras tanto, Steinberg dijo que interrupciones como la de Stevante Clark en la reunión del consejo del martes no volverán a suceder.

Ese tipo de demostración en la cámara del consejo no puede volver a suceder. No volverá a suceder. Pero en ese momento, ese era un hermano afligido por la pérdida de su hermano ", dijo.

A pesar de la angustia y las emociones, los afligidos y cansados miembros de la familia son escépticos de que se produzca un cambio sustancial antes de que el próximo joven negro muera a causa de los disparos de la policía y saque los medios nacionales y los titulares.

Foto: AP.

Así que apreciamos la conversación, pero la conversación sin la implementación de una verdadera reforma no significa nada, dijo el tío de Clark, Curtis Gordon, a The Associated Press en una entrevista el martes. Nos trajo a este momento, pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué tal la próxima semana?

Sabes, tristemente, no tengo confianza en Estados Unidos y el hecho de que probablemente escuche otra historia en algún momento de este año de una vida inocente perdida por la excesiva fuerza policial. Es muy común, estás insensible a eso.

La oficina del fiscal general de California se unió a la investigación, una medida El jefe de policía de Sacramento, Daniel Hahn, dijo que espera que traiga fe y transparencia a un caso que dijo que provocó emociones extremadamente altas, ira y dolor en nuestra ciudad.

Foto: AP.