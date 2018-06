Protestan en Nueva York contra separación de familias  

NUEVA YORK. Políticos y líderes religiosos se comprometieron el sábado a garantizar la pronta reunificación de las familias inmigrantes separadas en la frontera, durante una protesta frente a una instalación que alberga a menores trasladados de Texas a Nueva York.

Un total de 239 niños inmigrantes se encuentran en el albergue Centros Cayuga en el distrito de Harlem del Este, según el senador estatal demócrata Brian Benjamin. Entre los menores figuran un bebé de 9 meses y un niño hondureño de 9 años que ha solicitado asilo, según el legislador.

Los bebés en el lugar no pueden ponerse un nombre", dijo el reverendo Al Sharpton, que organizó la manifestación. "Otros se los darán. No tendrán condición legal. No es un asunto tan sencillo como una orden ejecutiva.