Putin asegura no cambiará Constitución para mantenerse en poder

Rusia.- El presidente ruso Vladimir Putin, gran favorito para ser reelegido el 18 de marzo para un cuarto mandato, declaró el sábado que no tenía ninguna intención de cambiar la Constitución para permanecer en el Kremlin más allá de 2024.

“Nunca he cambiado la Constitución, no lo he hecho para beneficiarme, y no tengo tales intenciones ahora”, declaró en entrevista a la televisión estadounidense NBC.