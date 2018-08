La razón por la que Facebook te pondría una "calificación"

San Francisco.-Facebook ha comenzado a asignar a sus usuarios un puntaje de reputación, prediciendo su confiabilidad en una escala de cero a 10.

El sistema de calificaciones no reportado anteriormente, que Facebook ha desarrollado durante el año pasado, muestra que la lucha contra el juego de los sistemas tecnológicos ha evolucionado para incluir la medición de la credibilidad de los usuarios para ayudar a identificar a los malintencionados.

Facebook desarrolló sus evaluaciones de reputación como parte de su esfuerzo contra las noticias falsas, dijo en una entrevista Tessa Lyons, la gerente de producto que está a cargo de combatir la desinformación.

La compañía, como otros en tecnología, ha confiado en sus usuarios para reportar contenido problemático, pero como Facebook le ha dado más opciones a la gente, algunos usuarios comenzaron a reportar falsamente artículos como falsos, un nuevo giro en la guerra de la información del que tenía que dar cuenta.

No es raro que las personas nos digan que algo es falso simplemente porque no están de acuerdo con la premisa de una historia o porque intencionalmente intentan apuntar a un editor en particular, dijo Lyons.