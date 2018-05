Héroe de tiroteo en Nashville recauda dinero para víctimas

Nashville.- Un hombre que fue aclamado como un héroe por luchar con un rifle estilo asalto lejos de un hombre armado en un Waffle House de Tennesse ha recaudado más de un cuarto de millón de dólares para las víctimas.

Foto: AP

James Shaw Jr., de 29 años, estaba cenando con un amigo en el restaurante de Nashville cuando un pistolero que vestía solo una chaqueta abrió fuego con un rifle AR-15 y luego irrumpió en el Waffle House, dijo la policía. Cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas, incluido Shaw, en el ataque del 22 de abril.

Shaw, el lunes, dijo que estaba abrumado por la respuesta de la gente.

Shaw estableció una meta de campaña de financiación de 15 mil dólares para ofrecer un modesto apoyo financiero a las víctimas. Hasta el lunes, dijo, la campaña había recibido más de 6 mil donaciones por un total de 227 mil dólares.

"Para las miles de personas que han expresado su cuidado, sus oraciones y han hecho donaciones financieras, solo puedo responder diciendo 'Gracias'", dijo Shaw en su declaración.

Sus dones a las personas que perdieron sus vidas y sufrieron lesiones significan mucho para todos los que se vieron afectados por esta terrible tragedia.

La cuenta se cerrará el 13 de mayo. Después de eso, dijo Shaw, la oficina de servicios financieros de Nashville, la firma UBS distribuirá el dinero a las víctimas y sus familias.

Foto: AP

Mientras tanto, el pistolero acusado se someterá a una evaluación de salud mental para pacientes ambulatorios. Travis Reinking, de 29 años, enfrenta múltiples cargos, incluidos cuatro cargos de homicidio criminal y cuatro cargos de intento de homicidio criminal.

Huyó de la escena de la Waffle House después de que Shaw le arrebató el AR-15 y lo arrojó sobre un mostrador, dijo la policía. Reinking fue capturado al día siguiente después de una persecución masiva que duró más de 24 horas.

Foto: AP

El defensor público de Reinking pidió el lunes que el sospechoso reciba una evaluación de salud mental para pacientes ambulatorios antes de proceder con el caso judicial. Sesiones generales del condado de Davidson El juez Michael Mondelli aceptó la solicitud y dijo que los abogados deberían regresar en tres semanas para una audiencia de estado.

El defensor público no habló después con los periodistas y no ha devuelto un correo electrónico de The Associated Press. Un portavoz de los fiscales dijo que un juez emitió una orden de mordaza en el caso.

Foto: AP

Reinking era un antiguo operador de grúas que rebotaba entre estados y sufría delirios, a veces hablando de planes para casarse con la cantante Taylor Swift, dijeron amigos y familiares a las autoridades.

Fue detenido por el Servicio Secreto en julio después de aventurarse en un área prohibida en los terrenos de la Casa Blanca y exigió reunirse con el presidente Donald Trump.