Reportan ataque a estudiantes en Nicaragua 

Ciudad de México.-El gobierno de Nicaragua atacó hoy a decenas de estudiantes que se encontraban atrincherados desde mayo en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua)

Estudiantes que se encontraban atrincherados desde mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), en protesta por los actos de represión del Presidente, Daniel Ortega, reportaron haber sido atacados por grupos paramilitares presuntamente vinculados al gobierno.

Los jóvenes reportan haber sido atacados de manera sorpresiva por "fuerzas combinadas" del Gobierno la tarde de este viernes, al tiempo que Ortega celebraba una fiesta sandinista con agentes de la Policía en la ciudad de Masaya.

Los estudiantes, quienes se resguardaron en la iglesia de la Divina Misericordia, reportaron cinco jóvenes heridos, entre ellos uno con impacto de bala en su pierna izquierda.



De acuerdo con los manifestantes, una camioneta avanzó hacia las trincheras colocadas para evitar el ingreso de la policía y desde su interior realizaron detonaciones contra los jóvenes.

Asimismo, en diferentes ciudades del país se reportaron choques contra grupos armados compuestos por policías antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas.

El ataque se dio luego de que el Gobierno de Nicaragua mostró su interés en que las clases fueran restablecidas en la UNAN-Managua, a pesar de la presencia de los estudiantes en su interior.

Los estudiantes, que fueron expulsados de la universidad durante el ataque, utilizaban el campus como santuario de los jóvenes manifestantes que temían represalias de las autoridades, por protestar contra Ortega.

Algunos de ellos utilizaron Facebook Live para despedirse de sus padres, con la convicción de que iban a morir en el ataque, mientras podían escucharse los disparos junto a ellos.

Mamá, perdóname, salí a defender mi patria, te amo, ¿oíste?, dijo una estudiante, al pie de una barricada, en una transmisión por internet.

A la mía (madre), que no la veo desde abril, desde que salí de mi casa en Estelí, yo le agradezco, díganle que la quiero mucho y que no me arrepiento de nada, morí por una causa, señaló otro joven en el video.