Sueñan juntos desde Texas para respaldar a indocumentados

El Paso.- El grupo de reciente creación Soñando Juntos, con sede en El Paso (Texas) ha colocado los cimientos para construir un movimiento en el que se conecten las luchas de los inmigrantes, los gais, la justicia racial y se critique el colonialismo estadounidense.

La agrupación, liderada por estudiantes soñadores de la Universidad de Texas en El Paso, tiene como prioridad empujar para exigir un Dream Act limpio: una solución legal permanente para los aproximadamente 800 mil jóvenes a quienes Barack Obama otorgó una protección contra la deportación en 2012, sin incluir un muro fronterizo ni nuevas políticas antiinmigrantes.

Roberto Valadez, un soñador de 24 años nacido del lado mexicano de la frontera, y quien llegó a Estados Unidos cuando tenía un año de edad, es uno de los líderes del grupo, formado en abril de 2017.

La agrupación, formada en más de un 70 por ciento por jóvenes hispanos indocumentados, pretende romper la estigmatización de las personas sin documentos legales en la región, al hablar abiertamente acerca del estatus migratorio de sus miembros.

Con el fin de construir ladrillo a ladrillo un bloque comprometido con las causas, los organizadores han empleado todas las herramientas a su alcance para reclutar miembros, incluidas las redes digitales.

En la actualidad, el grupo cuenta con 23 miembros activos y docenas de voluntarios, muchos de ellos usuarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados durante la infancia.

La gente no puede abogar por sí misma, no puede tener una mejor vida si no está cómodo al hablar abiertamente de sus problemas y ahora sí que el pueblo callado jamás (será) escuchado", afirmó.