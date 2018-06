Reunificación poco clara para padres inmigrantes liberados

Texas- Una organización caritativa de Texas dice que 32 padres inmigrantes separados de sus hijos después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México fueron liberados el domingo, pero no saben dónde están sus hijos o cuándo podrían verlos. nuevamente a pesar de las garantías del gobierno de que la reunificación familiar estaría bien organizada.

Se cree que el lanzamiento es el primero, grande de su tipo desde que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles que conservó una política de "cero tolerancia" para ingresar ilegalmente al país, pero terminó con la práctica de separar a padres e hijos inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos no ofreció ningún comentario inmediato.

Foto: AP.

Rubén García, director de la Casa de la Anunciación en El Paso, dijo que el grupo de madres y padres incluye a algunos de México, Guatemala y Honduras que llegaron a su grupo luego de que las autoridades federales retiraran los cargos criminales por ingreso ilegal. Él no dio a conocer los nombres o los datos personales para proteger la privacidad de los padres, y las autoridades de Seguridad Interna dijeron que necesitaban más detalles para verificar sus casos.

Una hoja informativa del sábado por la noche del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias dijo que las autoridades saben la ubicación de todos los niños bajo custodia después de separarlos de sus familias en la frontera y están trabajando para reunirlos. Llamó al proceso de reunificación "bien coordinado".

También dijo que los padres deben solicitar que su hijo sea deportado con ellos. En el pasado, la hoja informativa dice que muchos padres elegidos para ser deportados sin sus hijos. Eso puede ser un reflejo de la violencia o la persecución que enfrentan en sus países de origen.

No indica cuánto tiempo llevaría reunir a las familias. El Centro de Procesamiento de Servicios Port Isabel de Texas se ha establecido como la base para que las familias se reúnan antes de la deportación.

No ha quedado claro cómo el gobierno reunirá a las familias porque son detenidas por la Aduana y la Patrulla Fronteriza de EE. UU. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos detiene a niños y adultos detenidos a través de ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. Los niños han sido enviados a refugios remotos en todo el país, lo que hace temer que los padres nunca sepan dónde encontrar a sus hijos.

Foto: AP.

Al menos 2.053 menores que fueron separados en la frontera fueron atendidos en instalaciones financiadas por el HHS, según la hoja de datos.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado se protegió el domingo cuando se le preguntó si estaba seguro de que la administración Trump sabe dónde están todos los niños y podrá reunirlos con sus padres.

"Eso es lo que están reclamando", dijo el senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, en el "Estado de la Unión" de CNN.

La hoja informativa establece que ICE ha implementado un mecanismo de identificación para garantizar el seguimiento continuo de los miembros de la familia vinculados durante todo el proceso de detención y deportación; lugares de detención designados para padres separados y mejorará los procesos actuales para garantizar la comunicación con los niños bajo custodia del HHS; trabajó estrechamente con los consulados extranjeros para garantizar que los documentos de viaje se emitan tanto para el padre como para el niño en el momento de la eliminación; y coordinado con HHS para la reunificación del niño antes de la partida de los padres de los Estados Unidos.

Como parte de este esfuerzo, los funcionarios de ICE han publicado avisos en todas sus instalaciones informando a los padres detenidos que intentan encontrar o comunicarse con sus hijos que llamen a una línea directa atendida de 8 am a 8 pm de lunes a viernes.

Foto: AP.

Un padre o tutor que intente determinar si un niño está bajo la custodia del HHS debe comunicarse con el Centro Nacional de Llamadas de Reubicación de Refugiados al 1-800-203-7001, o por correo electrónico a information@ORRNCC.com. La información será recolectada y enviada a un establecimiento financiado por el HHS donde se encuentra un menor.

Pero no está claro si los padres detenidos tienen acceso a computadoras para enviar un correo electrónico, o cómo funcionan sus sistemas telefónicos para llamar. Los abogados en la frontera han dicho que han estado tratando frenéticamente de localizar información sobre los niños en nombre de sus clientes.

García, el director de la Casa de la Anunciación, dijo que su experiencia ha sido que el contacto telefónico no proporciona ninguna información.

"Si traemos 30 teléfonos celulares, van a llamar a ese número, no van a llegar a 30 niños", dijo García, cuya organización ha estado trabajando con las autoridades federales para ayudar a los inmigrantes durante 40 años. "En realidad (ellos) no van a poder darles ninguna información sobre qué esperar".

Customs and Border Patrol dijo que reunió a 522 niños y que algunos nunca fueron detenidos por Health and Human Services porque los casos criminales de sus padres se procesaron demasiado rápido. Las autoridades dijeron que hasta dos mil 300 niños habían sido separados desde el momento en que comenzó la política hasta el 9 de junio. No está claro si alguno de los dos mil niños restantes fueron detenidos después del 9 de junio.

Foto: AP.