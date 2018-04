Agencia extranjera ayudó en el químico ataque de Siria

Moscú, Rusia.- El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el viernes que un supuesto ataque químico en la ciudad siria de Douma se realizó con la ayuda de una agencia de inteligencia extranjera, sin especificar ni proporcionar pruebas, y advirtió severamente a Occidente contra la acción militar propuesta.

Un día antes de que un equipo del organismo internacional de control de armas químicas llegara a Douma, justo al este de Damasco, Serguéi Lavrov dijo que los expertos rusos ya habían inspeccionado el sitio del presunto ataque y no encontraron rastros de armas químicas, y agregó que Moscú "Información irrefutable de que fue otra invención".

El supuesto ataque con veneno por parte de las fuerzas del gobierno sirio que supuestamente mató a más de 40 personas, de acuerdo con los primeros respondedores y activistas voluntarios, ha causado indignación internacional y ha llevado a los Estados Unidos y sus aliados a considerar una respuesta militar. Moscú advirtió enérgicamente contra cualquier huelga y amenazó con tomar represalias.

A medida que aumenta el temor a un enfrentamiento militar entre Rusia y Occidente, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "profunda preocupación" por la situación en Siria en una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Según una declaración de la presidencia francesa, Macron hizo un llamado al diálogo entre Francia y Rusia para "continuar e intensificarse" para llevar paz y estabilidad a Siria. La lectura del Kremlin dice que Putin advirtió en contra de apresurarse a culpar al gobierno sirio antes de realizar una "investigación exhaustiva y objetiva".

El líder ruso advirtió contra "acciones poco reflexivas y peligrosas ... que tendrían consecuencias más allá de las conjeturas". Putin y Macron instruyeron a sus ministros de Defensa y Exteriores a mantener un contacto cercano para "reducir la situación", dijo el Kremlin.

Los funcionarios rusos, tanto de Moscú como de las Naciones Unidas, alegaron rápidamente después del presunto ataque del sábado que las imágenes de las víctimas en Douma eran falsas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también afirmó que después de la retirada de los rebeldes sirios de los suburbios del este de Ghouta en Damasco, al parecer se encontraron acumulaciones de agentes químicos allí. El ministerio también apuntó al uso previo de químicos por parte de los rebeldes en la lucha con las tropas del gobierno sirio.

En declaraciones a los periodistas en Moscú, Lavrov reiteró una fuerte advertencia a Occidente contra la acción militar en Siria, diciendo que tales "aventuras" en Siria aumentarían los flujos de refugiados hacia Europa.

Espero que nadie se atreva a lanzar una aventura así ahora, dijo Lavrov.

Rusia ha sido un firme aliado del gobierno del presidente sirio Bashar Assad y ha ayudado a cambiar la marea de la guerra a su favor desde que entró en conflicto en septiembre de 2015. La guerra civil de Siria, que comenzó como un levantamiento popular contra Assad, se encuentra en su octavo año .

Se espera que una misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas se dirija a Douma, el sitio del presunto ataque. Tanto el ejército ruso como el gobierno sirio dijeron que facilitarían la misión y garantizarían la seguridad de los inspectores.

Lavrov dijo que Rusia espera que el equipo de OPCW visite rápidamente el sitio. El ejército ruso dijo que sus expertos químicos visitaron a Douma poco después del presunto ataque y no encontraron rastros de agentes químicos en las muestras de suelo. También dijo que los oficiales rusos no encontraron pacientes con síntomas de ataque químico en un hospital local, y no hay indicios de que las víctimas hayan tenido enterramientos.

El jueves, el ejército de Rusia dijo que Douma ha sido controlado completamente por el gobierno sirio bajo un acuerdo mediado por Rusia que garantizó la evacuación de los rebeldes y de miles de civiles después de que fue recapturado por las fuerzas sirias. El gobierno, sin embargo, dijo que las evacuaciones de Douma estaban en curso y que ninguna fuerza del gobierno sirio había ingresado a la ciudad.

Douma y la extensa región oriental de Ghouta, cerca de la capital, Damasco, habían estado bajo control de los rebeldes desde 2012 y era una espina en el costado del gobierno de Assad, amenazando su asiento de poder con misiles y posibles avances durante años. La captura del gobierno de Douma, la última ciudad en poder de los rebeldes en el este de Ghouta, marcó una gran victoria para Assad.

Lavrov dijo que "las agencias de inteligencia de un estado que ahora se esfuerza por encabezar una campaña ruso-fóbica estuvieron involucrados en esa fabricación". No elaboró ni dio un nombre al estado.

En una referencia a Estados Unidos, dijo que:

Solo beneficiaría a aquellos que están protegidos por el océano y esperan sentarse allí y comprometerse en esfuerzos continuos para agitar la región con el fin de avanzar en sus objetivos geopolíticos.

Rusia descartó el presunto ataque químico como falso y advirtió enérgicamente a Estados Unidos y sus aliados contra el lanzamiento de un ataque militar en Siria.

Lavrov señaló que los militares rusos y estadounidenses tienen una línea directa para evitar incidentes, y agregó que no está claro si sería suficiente en medio de las crecientes tensiones.

"Estamos abiertos a esos contactos, ayudan a entendernos mejor", dijo Lavrov.