Mexicano cuenta lo que sucedió con discapacitado en Rusia

Luego de que se viralizara un video en donde se observa a un mexicano agredir a un adulto discapacitado, quien intentaba colocarse una máscara del candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, el joven cuenta su versión de cómo sucedieron los hechos.

A través de una publicación en Facebook, el joven escribió:

“Buenas tardes México. Escribo este texto para explicar a detalle lo sucedido en Rusia con la persona de la silla de ruedas que si mal no recuerdo se llama Andrei. De ninguna manera pretendo justificarme de lo que paso, estoy totalmente consciente de lo sucedido. Quiero que sepan que antes que nada, el video que ven todos en las redes es sumamente corto, ese video en realidad dura mucho más tiempo. La persona de la silla de ruedas tenía alrededor de tres horas festejando el triunfo de México con todos nosotros, la máscara era mía y él me la pidió y yo se la regale al señor antes del accidente. Al señor lo cargamos entre varios en tres ocasiones con la máscara puesta, minutos después lo ibas a volver a cargar pero yo solo levante la silla de un lado es por eso que el accidente ocurrió. Se ve claramente que intento detenerlo pero su amigo se molesto, vino hacia mí por eso es que me alejo”, escribió el mexicano.

El joven justificó su acción en el post que rápidamente se volvió viral al igual que el video en donde se muestra el incidente. La cuenta del mexicano fue eliminada luego de que los usuarios no creyeran en su arrepentimiento.