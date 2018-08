Fue corrida de tienda porque sus shorts eran "demasiado cortos"

Una compradora furiosa ha contado cómo fue abandonada en un bullicioso centro comercial de EE. UU.

Esto porque sus shorts cortos se consideraban demasiado sexys y los hombres se emocionaban demasiado. Gabrielle Gibson, de 19 años, reveló que estaba de compras cuando un guardia de seguridad la enfrentó y afirmó que su atuendo era inapropiado.

La adolescente llevaba sus "Daisy Dukes" en el centro comercial, ya que era un día particularmente caluroso, pero pronto fue atacada por su elección de moda.

En declaraciones a medios locales, Gabriella, que vive en Alabama, dijo: "Me hizo sentir humillada por ser honesta. Me avergoncé y llamé a todos mis contactos. Solo estaba tratando de pasar un buen día y caminar por el centro comercial".

No tuvieron que echarme. Es un día triste cuando los hombres adultos no pueden controlarse. Simplemente no quiero que nadie sienta lo mismo que yo.