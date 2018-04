Se estrella avioneta en campo de golf en EU: hay 6 muertos

Washington, (AFP).- La escena de un accidente de avioneta en un campo de golf anexo a otro del PGA Tour de Estados Unidos, en el que murieron seis personas, comienza a ser investigada este martes, dijeron autoridades.

La policía, así como un trabajador de la tienda de golf TPC Scottsdale, confirmaron a la AFP que la nave cayó el lunes por la noche en el sitio del Champions Course, y no el vecino Stadium Course, que en febrero fue sede del Phoenix Open ganado por Gary Woodland.

Ninguno de los seis pasajeros a bordo del avión sobrevivió, informó un comunicado de la policía.

"Los oficiales que llegaron localizaron la escena del accidente en el Champions Course, que se encuentra justo al norte del aeropuerto de Scottsdale", dijo el comunicado, y agregó que el avión cayó hacia las 20H45 (03H45 GMT del martes).

La policía no identificó a las víctimas.

Just witnessed a plane crash in Scottsdale. pic.twitter.com/wmZz008JSQ — Versace King (@versaceking101) 10 de abril de 2018

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) identificó el avión como un Piper PA-24 de un solo motor que "se estrelló fuera de la propiedad del aeropuerto en un campo de golf y se incendió después del despegue de la pista 3 el lunes por la noche".

La FAA, que investiga el accidente con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, dijo en un comunicado que no hubo informes de lesionados en el terreno.

El portavoz de la Junta, Eric Weiss, dijo a la AFP que la investigación tomaría de tres a cinco días.