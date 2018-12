YouTube crea video y se convierte en el segundo más odiado del mundo

Uno de los videos de YouTube se ha convertido en el segundo video más odiado de la plataforma de todos los tiempos. El video, llamado YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind, se publicó el 6 de diciembre y ya ha acumulado más de 6.9 millones de aversiones.

Esto es solo superado por la canción de Justin Bieber, Baby, que tiene más de 9.7 millones de disgustos. Y teniendo en cuenta el hecho de que el video de Bieber ha estado en YouTube durante ocho años, es probable que el video de YouTube Rewind lo supere pronto.

El video incluye varios YouTubers grandes, pero en particular no involucra a otros influyentes, como PewDiePie, Logan Paul o Colleen Ballinger. Varias personas se lanzaron a Twitter para quejarse del video.

El YouTube Rewind se publica cada año, y consiste en una recopilación de los videos más vistos en la plataforma durante los meses respectivos. Según explican sus creadores, celebra "los videos, personas, música y momentos" que definieron el lapso. El video de este año destacó, por ejemplo, al popular 'youtuber' Casey Neistat, al músico Marshmello, a Will Smith y otros.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=YbJOTdZBX1g

Aparte de sumar un número considerable de 'no me gusta', algunos internautas incluso expresaron en Twitter su descontento con este video. "El YouTube Rewind de este año fue tan malo que me tuve que reír", escribió un usuario, mientras que otros ofrecieron su propia versión de cómo debería ser el video de este año.