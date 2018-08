Sismo de magnitud 4,4 sacude California

California.-Partes del sur de California fueron sacudidas por un terremoto de magnitud 4.4 el martes por la noche que se centró cerca de La Verne, pero se sintió en un área amplia.

El terremoto ocurrió a las 7:33 p.m. a una profundidad de 3.7 millas. Fue seguido por réplicas más pequeñas. Según el USGS, el epicentro fue a tres millas de San Dimas, a cuatro millas de Claremont y cinco millas de Glendora.

No ha habido informes de lesiones o daños en este momento, dijo un vocero del Departamento de Policía de La Verne. Vickie Carillo de La Verne estaba sentada con su hijo en el sofá viendo "Jaws 2" cuando sintieron que comenzaba a temblar.

"Fue como si alguien lo hubiera agarrado y estuviera sacudiendo la casa", dijo. Carillo estimó que su hogar estaba a solo una milla del epicentro del terremoto.

No hemos tenido un terremoto en bastante tiempo, es decir, no así. Me alegro de no haberme metido en la ducha como lo iba a hacer, dijo.