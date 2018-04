Victimas de accidentes aéreos combaten así su miedo a volar

Cientos de manos lidiando con máscaras de oxígeno. Los asistentes de vuelo advierten a los pasajeros que se preparen para el impacto. El avión volando hacia la tierra implacable.

Los sobrevivientes de accidentes aéreos a menudo proclaman que su supervivencia fue un milagro. Pero lo que sigue es otro tipo de milagro: muchos sobrevivientes logran pasar el horror y volver a los aviones.

¿Cómo lo hicieron?

Es una pregunta que enfrentan los sobrevivientes del accidente de Southwest Airlines de esta semana, que mató a una mujer que fue succionada parcialmente después de que el motor explotó y destrozó una ventana.

Las autoridades dijeron que 148 pasajeros sobrevivieron, lo que subraya un punto importante: los accidentes de avión son raros, pero cuando suceden, las personas a menudo los sobreviven. Entre 1983 y 2000, el 95.7 por ciento de las personas involucradas en accidentes aéreos comerciales sobrevivieron, según datos del gobierno. En 2013, 304 de los 307 pasajeros sobrevivieron a un accidente de Asiana Airlines en San Francisco. Y el horrible accidente de 1989 de un vuelo de United Airlines en Sioux City, Iowa, tuvo 185 sobrevivientes.

Como guía, los sobrevivientes del vuelo 1380 de Southwest podrían mirar a aquellos que sobrevivieron a los desastres aéreos. Algunos dicen que es crítico volver al aire rápidamente; sugieren consejería, oración e incluso aplicaciones calmantes. Pero otros nunca superan el miedo.

Dave Sanderson fue el último pasajero en salir del vuelo 1549 de US Airways después de su aterrizaje de emergencia en el río Hudson en enero de 2009. Pasó una noche recuperándose de la hipotermia en un hospital de Nueva York. Al día siguiente, tuvo que tomar una decisión: ¿podría volar de regreso a casa a Carolina del Norte?

Sanderson se armó de valor; volar era la forma más rápida de llegar a casa. Cuando llegó a la puerta, el capitán y el primer oficial bajaron del avión, escucharon su historia y lo tranquilizaron. Una azafata despejó una fila de asientos para él.

Si no regresas inmediatamente, es posible que nunca vuelvas a subir a ese avión, dijo Sanderson, quien ahora viaja por todo el país dando discursos inspiradores.

Sanderson tiene la costumbre de hablar con la tripulación cuando aborda un avión. También aprende sobre el avión, incluida la estrategia de salida y qué tipo de puertas tiene.

Otros se basan en la fe. Helen Young Hayes sobrevivió al accidente del vuelo 232 de United en Sioux City, que mató a 111 personas. Hayes, una católica de toda la vida, cerró los ojos y oró cuando el avión cayó; más tarde, cuando se recuperó de sus quemaduras, pensó mucho sobre por qué se salvó su vida.

Hayes comenzó a volar de nuevo unos dos meses después del accidente, confiando en que Dios la sostendría cualquiera fuera el resultado del vuelo. Desde entonces, ha volado más de 1 millón de millas.

"Nunca más habría subido a un avión si no hubiera creído firmemente que me hubiera salvado por completo un milagro", dijo Hayes, que dirige una empresa de desarrollo de la fuerza de trabajo de Denver que ayuda a las personas de bajos ingresos.

Hayes dice que los sobrevivientes necesitan tomarse un tiempo para sanar. Sus cuerpos nunca olvidarán, dice ella; cada vez que golpea la turbulencia, recuerda cómo se sintió cuando el avión cayó. Pero también ve el accidente como un regalo que la ayudó a encontrar un propósito más elevado para su vida.

Jennifer Stansberry Miller, una trabajadora social clínica y consultora de crisis, ha sido defensora de los sobrevivientes desde que su hermano murió en un accidente aéreo en 1994. Ella dice que cada sobreviviente debe encontrar su propio camino. Algunos tienen problemas para comer y dormir y pueden necesitar orientación profesional. Otros usan aplicaciones que hablan a los pasajeros a través de volar o pronostican la cantidad de turbulencia que pueden encontrar.

Otros toman clases en los aeropuertos que ayudan a las personas a dominar sus temores. El aeropuerto Mitchell de Milwaukee ofrece una clase de cinco sesiones de 200 dólares que culmina con un corto vuelo comercial.

Miller tiene sus propias formas de luchar contra el miedo. No viajará en Halloween -el día en que se estrelló el avión de su hermano- o en días festivos importantes, cuando asuma que los pilotos con más experiencia no están volando. Ella solo vuela en jets, no en aviones de hélice.

No es ciencia perfecta, pero es lo que me reconcilio en mi cerebro para volar.

Algunos sobrevivientes no pueden volver a volar. En 2008, el baterista Travis Barker de la banda Blink-182 estuvo involucrado en un pequeño accidente aéreo que mató a cuatro de las seis personas a bordo. Ocho años después, cuando su banda recorrió Europa, Barker aún no podía volar. Cruzó el Atlántico en el crucero Queen Mary 2.

Eric Zilbert, que se encontraba a bordo del vuelo del martes en el suroeste de Estados Unidos, dijo que la experiencia ha sido muy difícil para su esposa, que tuvo que lidiar con la idea de casi perderlo. En vuelos futuros, dice, mirará más de cerca el equipo del avión y elegirá asientos frente al ala.

Zilbert, un estadístico, dice que sabe que es poco probable que otro avión aborde una emergencia similar. Él y su madre voló a casa después del accidente.

"Simplemente no nos sentamos junto a la ventana, y fueron buenos vuelos", dijo.