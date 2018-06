Stormy se reunirá con fiscales en investigación de Cohen

Estados Unidos.- La actriz porno Stormy Daniels, quien dijo que tuvo un romance con el presidente Donald Trump y recibió 130 mil dólares como parte de un acuerdo de confidencialidad días antes de las elecciones presidenciales de 2016, se reunirá con fiscales federales en Nueva York el lunes como parte de su investigación sobre el el ex abogado personal de larga data del presidente, según una persona familiarizada con el asunto.

La entrevista del lunes con los fiscales de la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan está en preparación para una posible aparición en el gran jurado mientras trabajan para armar un caso contra el abogado personal de Trump, Michael Cohen, dijo la persona.

Stormy Daniels. Foto: AP.

Si los fiscales llevan un caso ante un gran jurado, pueden llamar a testigos para testificar bajo juramento y el gran jurado decidiría si presenta cargos penales con una acusación escrita. A diferencia de un jurado de prueba, un gran jurado no determina la culpabilidad o la inocencia y un gran jurado federal escucha la evidencia presentada por los fiscales federales.

Daniels y su abogado, Michael Avenatti, también entregaron documentos en respuesta a una citación judicial de los fiscales federales sobre los 130 mil dólares que le pagaron a Daniels, dijo la persona familiarizada con el asunto. No estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dijo que tuvo relaciones sexuales con Trump en 2006 cuando estaba casado. Trump ha negado cualquier relación sexual con Daniels.

Daniels está demandando para invalidar el acuerdo de confidencialidad que le impide hablar de ello. Ella argumenta que el acuerdo de no divulgación debe ser invalidado porque el abogado de Trump, Michael Cohen, lo firmó, pero el presidente no lo hizo.

En abril, agentes del FBI allanaron el hogar, la oficina y la habitación de hotel de Cohen como parte de una investigación sobre sus negocios y los investigadores buscaban registros sobre el acuerdo de confidencialidad que Daniels había firmado, entre otras cosas.

Stormy Daniels. Foto: AFP.

Cohen había dicho que le pagó a Daniels, a través de una compañía de responsabilidad limitada conocida como Essential Consultants, LLC, y que "ni la Organización Trump ni la campaña Trump participaron en la transacción con la Sra. Clifford, ni me reembolsaron el pago, ya sea directa o indirectamente ".

En mayo, Rudy Giuliani, uno de los abogados de Trump, dijo que el presidente le había reembolsado a Cohen el pago de 130 mil dólares a Daniels, contradiciendo las afirmaciones anteriores de Trump de que no sabía la fuente del dinero.