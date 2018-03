Abogado de actriz porno no ofrece nuevas pruebas del caso Trump

Washington.- Un abogado que representa a la estrella de cine adulto Stormy Daniels declinó el lunes especificar pruebas adicionales que afirma tener del supuesto romance de Daniels con Donald Trump en 2006, y agregó que "no tiene sentido que juguemos de nuestra parte".

Michael Avenatti, haciendo una ronda de apariciones televisivas matutinas después de la emisión del domingo de la entrevista de "60 Minutes" de Daniels, insistió en que hay más evidencia por venir, pero que él y su cliente están reteniendo ciertos detalles, incluyendo el contenido de un CD o DVD tuiteó una foto de la semana pasada.

"No vamos a entrar en los detalles de todo lo que tenemos en este momento, y hay una razón para eso", dijo en el programa "Today" de NBC.

Entendemos que el pueblo estadounidense quiere toda la información ahora mismo, de inmediato. No tendría ningún sentido para nosotros jugar nuestras cartas sobre este tema y no vamos a hacerlo ahora mismo.

En la entrevista de "60 Minutes", Daniels dijo que había sido amenazada por un hombre no identificado en Las Vegas para guardar silencio sobre su supuesta relación con Trump, un incidente que dijo que sucedió mientras estaba con su hija pequeña. Ella dijo en la entrevista que tuvo un encuentro de sexo consensuado con el futuro presidente.

"Él sabe que estoy diciendo la verdad", dijo Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford. Ella no alega que fue coaccionada en su encuentro con Trump, diciendo:

Esto no es un 'Yo también'. Yo no fui una víctima.

Avenatti dijo el lunes que todavía está trabajando para verificar la identidad del hombre, y que no tiene evidencia directa que vincule la amenaza a Trump o a su abogado "más allá del sentido común".

Tenía que haber venido de alguien asociado con el Sr. Trump, no hay otro lugar para que haya venido. No vino de la revista, no tiene sentido. Ciertamente no vino de mi cliente; dijo en ABC.