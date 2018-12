Emma Coronel revela cuál es su mayor sueño con el "Chapo"

Nueva York, Estados Unidos.- El mayor sueño de Emma Coronel es tener una vida normal con su esposo Joaquín "El Chapo" Guzmán, reveló la ex reina de belleza.

En una entrevista para Telemundo, Coronel detalló que no le gusta llamar la atención y quiere hacer cosas "normales", como cualquier otra persona.

El Chapo Guzmán enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Foto: EFE

"Yo no sé por qué hacen mucho escándalo porque estoy en tal lugar o hice esto", comentó.

Al ser cuestionada sobre qué sueña hacer de su vida, Emma Coronel respondió que lo único que quiere es estar tranquila y vivir una vida normal.

"No sueño las grandes cosas. Tranquilidad, felicidad".

Pidió también que la vean como una persona normal que hace lo que todos hacen y no como una celebridad.

"Me gusta ir a la playa, me gusta salir, me gusta divertirme como cualquier persona. Siento que me ven como una persona que no puede hacer esas cosas. No entiendo".

Comentó que el Chapo Guzmán aun no ha sido declarado culpable y se debe esperar a que se demuestre si es verdad o no de lo que se le acusa; es decir, aun es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Emma Coronel se vio vuelta en el escándalo al casarse con el presunto líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán y formar una familia con él.

Ahora atrae los reflectores del mundo cuando arriba al juicio que enfrenta su esposo en Nueva York.