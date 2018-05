Taxista degolló a su esposa y arrastró su cadáver en una bolsa

Colombia.- Un escalofriante crimen ha sacudido a toda la comunidad colombiana. Un taxista asesinó a su esposa en su casa y abandonó el cadáver. Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que lo arrastra en una bolsa negra.

El mismo día en que abandonó el cadáver, siguió trabajando en su taxi con normalidad como si nada hubiera pasado.

“Si me voy a una cárcel no dejo a nadie vivo”, le había dicho días antes a una familiar.

El presunto asesino quien labora como taxista. Foto: Noticias Caracol

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Soacha, en bogotá. De acuerdo con el medio local Noticias Caracol, las autoridades informaron que el sujeto reportó la desaparición de su esposa en redes sociales.

La Policía de Bogotá reveló una de las llamadas que el hombre hizo a una familiar días antes del feminicidio.

No tuvo compasión y degolló a su esposa.

“Sé que lo más probable y posible es que termine en una cárcel, sí, no me importa, soy consciente de eso, pero si me voy a una cárcel no dejo a nadie vivo, eso sí lo tengo más que claro”, expresó el agresor, quien se encuentra detenido.

Presuntamente, el individuo degolló a su esposa luego de una pelea por un ataque de celos e intentó ocultar su cadáver en una alcantarilla del poblado antes mencionado durante dos semanas.

De acuerdo con Medicina Legal, cada hora por lo menos dos féminas son agredidas por sus parejas y 18 mueren cada vez, a manos de sus compañeros sentimentales.