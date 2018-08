“Debe creer que nací muerta, sé que va a aparecer".

Artentina.- Tenchi Oddino tiene 49 años y seis meses de edad y busca a su madre biológica, su mamá dio a luz en casa de una partera a la edad de 15 años.

Tenchi fue entregada por la partera María Morello de Baird a la familia que la crió, pero ella desea encontrar a su verdadera madre.

La mujer fue adoptada por una familia de Buenos Aires y decidió realizar un video con su historia para buscar a su familia biológica.

Su madre biológica en la actualidad debería tener 64 años y según la investigación de Oddino, le dijeron que su bebé nació sin vida.

“No sé si ella vivía en Villa María, mi intuición me dice que no era de la ciudad, posiblemente era de otro pueblo, pero parió ahí. Salí a la luz, a mostrarme, porque estoy casi segura de que le han dicho que no nací viva”, relató a El Diario.

Mi amiga @tenchioddino es de las personas más hermosas que conozco. Es adoptada y está buscando a su mamá biológica. Tenemos pocos datos, pero mucha fe. Compartan! �� pic.twitter.com/9YCnhaWdrx — Malena Guinzburg �� (@mguinzburg) 18 de junio de 2018

Fue tremendo cómo se movió el video. Soy productora de música y por eso me imaginaba llamando a artistas que conozco, que tienen muchos seguidores, para pedirles que lo viralicen.

Tenchi se dice agradecida de la vida que llevó; sin embargo, desea conocer sus raíces.

“María Morello de Baird es la partera, quien me da a mí a mi tía. Eso no fue una venta, no es tráfico ni nada, mi caso no va por ese lado. Me dieron porque mi mamá tenía 15 años y en esa época eso se ocultaba”.