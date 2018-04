Lo que se sabe de Nasim Aghdam la autora del tiroteo en Youtube

SAN BRUNO, California, EE.UU. (AP) - La mujer que hirió a tiros a tres personas antes de suicidarse en la sede de YouTube en California creía que la empresa la sofocaba y dijo a su familia que la "detestaba".

Los investigadores creen que Nasim Aghdam de 39 años de edad no buscaba atacar a ciertas personas en particular cuando extrajo una pistola y empezó a disparar en un patio de la sede de YouTube al sur de Francisco el martes, dijo la policía.

Un agente policial al tanto de la investigación dijo a The Associated Press que Aghdam tenía una disputa de larga data con la compañía. El agente, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a discutir el caso, dijo que Aghdam usaba el nombre "Nasime Sabz" en el internet.

Nasim Aghdam Foto: AFP

Un sitio web con ese nombre deploraba las normas de YouTube y decía que la empresa trataba de "sofocar" a los creadores de contenido. Publicaba mensajes sobre veganismo, crueldad hacia los animales, fotos glamorosas de sí misma y videos de ejercicios.

íYoutube filtró mis canales para impedir que los vieran!", dice un mensaje en el sitio. "No hay igualdad de oportunidades en YOUTUBE ni en ningún otro sitio donde compartir videos, tu canal crecerá si ellos quieren!!!!!.

La gente que publica en YouTube puede recibir dinero de publicidad que acompaña sus videos, pero la empresa "desmonetiza" algunos canales que publican material considerado inapropiado o tienen menos de 1.000 suscriptores, entre otras razones.

Aghdam "detestaba" YouTube y estaba furiosa porque la empresa dejó de pagarle los videos que publicaba en la plataforma, dijo su padre, Ismail Aghdam, al Bay Area News Group.

Trabajadores salen de la sede de YouTube en San Bruno, California, EE. UU, después de presentarse un tiroteo. Según los informes policiales, una mujer abrió fuego en la sede de YouTube, hiriendo a cuatro personas antes de quitarse la vida. EFE/JOHN G. MABANGLO



El lunes, el padre llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija, quien no contestaba el teléfono desde hacía dos días, y advirtió a los agentes que podría ir a YouTube.

Imagen de la sosprechosa del tiroteo en la sede de YouTube - nasimesabz.com

Agentes en Mountain View, a unos 50 kilómetros de la sede de YouTube, la encontraron dormida en su auto en una playa de estacionamiento alrededor de las 2 de la mañana del martes, pero la dejaron partir porque no parecía representar un peligro para sí o terceros, dijo la vocera policial Katie Nelson.

Imagen de la sosprechosa del tiroteo en la sede de YouTube - nasimesabz.com

La policía dijo que la investigación inicial se enfocó en una disputa doméstica, pero no entró en detalles. No estaba claro por qué dijo después que no buscaba atacar a ciertas personas en particular.

El estado de las víctimas era crítico en el caso de un hombre de 36 años, grave en el de una mujer de 32 y estable en el de una mujer de 27, dijo un vocero del Hospital General de San Francisco.

Aghdam, de origen iraní, fue una prolífica youtuber que en varias ocasiones había atacado las políticas “dictatoriales” de la compañía y las acusó de censurar sus videos. La mujer, quien se describía como activista de los derechos de los animales y 'culturista vegano', tenía una importante presencia online con múltiples canales de YouTube y páginas de redes sociales.