"¿Por qué hizo esto?", a casi un año del tiroteo de Las Vegas

El motivo que llevó a la masacre de 58 personas en un festival de música a cielo abierto en Las Vegas, el más letal en la historia reciente de Estados Unidos, es aún desconocido, indicaron las autoridades este viernes.

El sheriff del condado de Clark, Joe Lombardo, dijo que Stephen Paddock, el excontador de 64 años responsable del ataque, actuó solo pero hasta ahora no saben por qué disparó contra la multitud aquel 1 de octubre de 2017.

Lo que definitivamente no hemos podido respondernos es por qué Stephen Paddock hizo esto, dijo Lombardo en una rueda de prensa en la que presentó el reporte final de la policía sobre el incidente.

Paddock disparó desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay, donde tenía un arsenal.

Con armas largas mató a 58 e hirió a otras 500.

Paddock se suicidó antes que la policía pudiera capturarlo.

El Estado Islámico asumió responsabilidad por la masacre, pero las autoridades ya habían descartado cualquier relación entre el atacante y el grupo yihadista.

No se ha identificado ninguna conspiración y no se identificó ningún cómplice del señor Paddock, señaló el sheriff. Un sólo tirador, no hubo conspiración, insistió.