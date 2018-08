EU y Canadá no llegan a nada en TLCAN

Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no va a hacer ninguna concesión a Canadá en sus negociaciones comerciales en el TLCAN pero que no puede decirlo públicamente porque es "insultante", dijo hoy el periódico The Toronto Star.

El rotativo canadiense afirmó hoy que Trump dijo que la posición estadounidense "va a ser tan insultante que (Canadá) no va a ser capaz de llegar a un acuerdo".

Donald Trump. Foto: AFP

Según The Toronto Star, Trump realizó estas declaraciones durante una entrevista que mantuvo este jueves con Bloomberg y que pidió que fuesen "off the record".

El periódico canadiense no reveló como consiguió las declaraciones "off the record" del presidente estadounidense pero sí indicó que el compromiso de mantener las declaraciones de Trump en privado sólo lo tiene Bloomberg.

Imagen Archivo

"Off the record, Canadá está dejándose la piel. Y cada vez que tenemos un problema con un punto, simplemente levanto la foto de un Chevrolet Impala", dijo Trump, según el rotativo.

Las palabras de Trump se refieren a las amenazas que ha hecho de imponer aranceles a los vehículos y componentes del sector automotor producidos en Canadá y que son una de las principales exportaciones del país.

En respuestas a las informaciones de The Toronto Star, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró hoy que Canadá va a seguir siendo "constructiva, positiva, seria y creativa" sobre lo que hace en la mesa de negociación y sobre su "relación con los Estados Unidos".

TLCAN. Foto: EFE / Jorge Núñez.

Canadá y Estados Unidos están desarrollando intensas negociaciones contrarreloj en Washington para intentar llegar hoy a un acuerdo para concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El lunes, Trump anunció que había llegado a un acuerdo con México y que Canadá tenía hasta hoy para unirse al acuerdo.