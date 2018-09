Por tomar demasiada agua, dos chicas mueren en Tomorrowland

Bruselas, 10 sep (EFE).- La ingesta excesiva de agua a raíz del consumo de éxtasis causó la muerte de dos jóvenes tras asistir al macrofestival de música electrónica Tomorrowland, celebrado en julio en la localidad belga de Boom (Flandes), anunció hoy la fiscalía de Amberes.

El éxtasis fue una de las causas de la muerte de ambas mujeres, que sufrieron una hiperhidratación estimulada por su consumo, aseguró el ministerio público, pese a no haber fallecido por una sobredosis.

La primera de las jóvenes había sido hospitalizada durante el primer fin de semana del festival, del 20 al 22 de julio, y murió aproximadamente una semana después en el hospital universitario de Amberes, informó a principios de agosto la televisión pública flamenca "VRT".

El mismo medio aseguró que la segunda fallecida había sido ingresada en el mismo hospital durante el fin de semana siguiente, del 27 al 29, y murió también varios días después.

La fiscalía confirmó asimismo que las fallecidas son una mujer de nacionalidad checa, de 33 años, y otra india, de 26.

En base a los resultados preliminares de la investigación, la fiscalía de Amberes había desestimado a principios de agosto la posibilidad de que las muertes pudieran estar relacionadas con el consumo de estupefacientes, como se pensaba inicialmente.

Dada la dificultad de determinar la causa de ambas defunciones, "pedimos a un grupo de expertos que analizara los resultados de la investigación, quienes determinaron que efectivamente había una correlación entre el consumo de éxtasis y su fallecimiento, pese a no haber sido una sobredosis", declaró hoy la fiscalía.

Según los expertos citados por el ministerio público, al menos una de las mujeres no habría fallecido si no fuera por el consumo de éxtasis, mientras que las probabilidades de hiperhidratación mortal a causa de esa droga eran de un "50-70 %" en el caso de la otra joven. La fiscalía no quiso revelar a cuál de ellas correspondía cada caso.