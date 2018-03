"Tormenta Solar no ocasionará daños mayores", científicos

México. Una tormenta magnética golpeará a la Tierra entre hoy y el 18 de marzo, y científicos afirman que será un fenómeno "menor" el cual no tendrá mayores repercusiones para los sistemas de telecomunicaciones u operaciones satelitales.

“Lo que ocurre es que la tormenta magnética a la cual nos referimos no tiene que ver con una tormenta solar, no tiene que ver con una explosión en el sol, porque estas tormentas solares son como los sismos, todavía no podemos predecirlas, y entonces cómo es posible que hace dos semanas se anunciara que iba ocurrir una tormenta magnética, lo que pasa es que hay estructuras en la superficie del Sol, en la atmósfera del Sol que permanecen durante varios meses”.