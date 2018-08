Desmantelan red internacional de contrabando de tortugas

#SEPRONA desmantela el mayor criadero ilegal de tortugas de ���� en #Mallorca, e incauta más de 1100 ejemplares de 62 especies (14 de ellas en peligro de extinción), 200 hembras en época de puesta y 750 huevos



Si tú no compras➡Él no vende➡Él no traficahttps://t.co/OfPiCMj5Xe pic.twitter.com/FS9SXhfQEk