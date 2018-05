Iglesia de NY cerrará 2 años para renovación de 11.4 mdd

Nueva York.- La Iglesia de la Trinidad de la ciudad de Nueva York, una atracción turística amada por sus vínculos con la América colonial y vínculos con un éxito de Broadway, permanecerá cerrada a los visitantes durante una renovación de dos años destinada a alegrar la iglesia y mejorar el acceso para discapacitados.

La iglesia neogótica, rodeada por altos rascacielos, se embarca el lunes en una renovación de 98 millones de dólares que pondrá fuera de su alcance su nave, con su techo abovedado de 6 metros.

Una pequeña capilla en la esquina noroeste del edificio estará abierta, al igual que el pintoresco cementerio de la iglesia, donde las luminarias que incluyen a Alexander Hamilton y su esposa, Eliza, están enterradas, permanecerán abiertas durante la renovación.

Estamos tratando de crear mucho más acceso y más capacidad para recibir a las personas, dijo el rector de la iglesia, William Lupfer.

Se estima que 1,9 millones de personas visitaron Trinity en 2017, según la iglesia. Esos números son hinchados por los fanáticos del musical "Hamilton", que a menudo dejan flores u otros recuerdos en la piedra conmemorativa del padre fundador y en la tumba de su esposa.

Se restaurarán las vidrieras de la iglesia y se instalará una nueva en la parte delantera de la iglesia frente a Broadway. Se está construyendo un nuevo órgano con más de 7,500 tubos en Alemania a un costo de 11.4 millones de dólares.

Las renovaciones agregarán una rampa para sillas de ruedas a la iglesia, bajarán los bancos, que ahora están a 4 pulgadas de los pasillos, y aumentarán la capacidad de asientos de 514 a 652.

Se adjuntará un dosel transparente a un lado del edificio para proteger a los miembros del clero de los elementos cuando se están reuniendo para la procesión dominical en la iglesia.

También se agregarán nuevos baños neutrales para hombres y mujeres.

David Maddox, director de instalaciones y administración de propiedades de la iglesia, dijo que las columnas y los marcos de las ventanas dentro de Trinity son de piedra, pero las paredes interiores están pintadas de yeso para que parezcan de piedra cuando la iglesia fue construida en la década de 1840. Maddox dijo que el yeso una vez más será pintado con vetas que imita a la piedra, pero en un tono más claro que el marrón oscuro favorecido en la época victoriana.

El edificio que se está renovando es la tercera iglesia de la Trinidad que ocupa el sitio a la cabeza de Wall Street. El primero fue construido en 1698 y quemado en el gran incendio de Nueva York de 1776, que destruyó cientos de edificios. El segundo fue construido en 1790 y derribado después de que las vigas de soporte se resistieran en 1838. George Washington y miembros de su gobierno adoraron en la segunda Iglesia de la Trinidad durante el período en que Nueva York era la capital de los Estados Unidos.

La actual Iglesia de la Trinidad, diseñada por el arquitecto Robert Upjohn en el estilo del Renacimiento gótico, fue consagrada en 1846. Su campanario de 281 pies lo convirtió en el edificio más alto de la ciudad de Nueva York hasta 1890.

La parroquia también incluye la Capilla de San Pablo a cinco cuadras de distancia, construida en 1766 y que funciona continuamente desde entonces, que será la sede de los servicios dominicales de Trinity durante la renovación.

Tanto Trinity como St. Paul's sobrevivieron a la destrucción del cercano World Trade Center, y St. Paul's ministró a los trabajadores de recuperación durante meses después de los ataques del 11 de septiembre.

El vecindario inferior de Trinity en Manhattan se ha convertido en un área residencial principal y un destino turístico en los años posteriores a los ataques, y Lupfer dijo que cientos de residentes del vecindario y visitantes rinden culto en Trinity todas las semanas.

La corredora de seguros Alda Dhingra dijo que vive en Nueva York, pero que no había estado en la Iglesia de la Trinidad antes de visitar la semana pasada.

"Siempre la vi y simplemente pasé", dijo Dhingra. "Pero necesitaba oración así que entré y me senté y oré. Y me siento mucho mejor ahora que lo hice ". Añadió:" Es tan hermoso que está aquí en medio de todos estos edificios de comercio. Porque creo que todos debemos recordar que a veces somos seres espirituales, no solo somos gente de negocios ".