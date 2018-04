Estados Unidos.- La oficial de policía, Maribel “N”, acusó a su jefe, Freddy “N”, de acoso sexual, tras hacerle proposiciones indecorosas en las que pretendía incluir a su esposa.

Me preguntó si haría un trío con él: policía denuncia a su jefe. Foto: Pxhere

Maribel presentó una demanda en la que acusa al sargento de haberle ofrecido un trío con su esposa. La oficial reveló que rechazó la invitación y lo denunció, hecho por el que señala, ha sufrido represalias.

Foto: Pxhere

La oficial presentó la demanda ante la corte federal de Brooklyn.

Según Nypost, la mujer aún labora en el departamento y recibió la proposición indecorosa a la que agregó que “a su esposa no le importa”. Maribel lo acusó también de querer incriminarla con falsas hojas de tiempo tras el rechazo.

En su demanda, la oficial agregó que solo el 10 por ciento de los casos de prejuicio de género contra policías se corrobora.

Él salió a darme unos libros y ahí fue cuando me preguntó si haría un trío con él, informó la agente a Univisión.

"Yo le dije que no porque soy una mujer casada, no soy una mujer así y yo no voy a hacer eso. Me decía que lo pensara, pero yo no tenía nada que pensar", agregó.