Trump rechaza exigencia de EPN sobre muro y le dijo ¿estás loco?

Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump rechazó el sábado durante un mitin en apoyo del candidato republicano al Congreso Rick Saccone, una demanda del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El mandatario norteamericano señaló que Nieto le había pedido en una llamada telefónica que sostuvo el pasado 20 de febrero, en donde su homónimo le dijo que hiciera una declaración de que México no pagará por el muro.

Donald Trump rechazó la petición de EPN. AFP

“Me llamó para decirme: ‘Señor Presidente, me gustaría que hiciera una declaración de que México no pagará por el muro’, y le contesté: ‘¿Estás loco? No haré tal declaración’, dije que no haría ese pronunciamiento y pregunté si ese era el factor decisivo del acuerdo, él contestó que sí y yo dije: ‘Bye bye, no haremos el acuerdo’ “, indicó Trump.

En la llamada del 20 de febrero el Presidente @EPN reiteró con firmeza lo que siempre hemos dicho todos los mexicanos: nunca pagaremos, de ninguna manera, por un muro en la frontera. Bajo esa premisa seguiremos trabajando de manera constructiva en la relación bilateral con EUA. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 11 de marzo de 2018

Tras la declaración del mandatario norteamericano, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, respondió a Trump en su cuenta de Twitter.

“En la llamada del 20 de febrero, el presidente Peña Nieto reiteró con firmeza lo que siempre hemos dicho todos los mexicanos: Nunca pagaremos, de ninguna manera, por un muro en la frontera. Bajo esa premisa seguiremos trabajando de manera constructiva en la relación bilateral con Estados Unidos”, indicó Videgaray en su publicación.

Fue la semana pasada cuando el diario The Washington Post reveló que los planes tentativos para llevar a cabo la reunión se pospondrían por la postura del gobierno mexicano de no pagar el muro, situación que habría molestado a Trump.