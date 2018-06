'Tienes que llevarte a los niños' para enjuiciar inmigrantes: Trump

El presidente Donald Trump defendió el martes la política de "cero tolerancia" que lleva a que miles de familias migrantes se dividan en la frontera con Estados Unidos como la única forma efectiva de luchar contra la inmigración ilegal.

"No quiero que los niños se los quiten a sus padres", dijo en una reunión de propietarios de pequeñas empresas, antes de agregar: "Cuando uno enjuicia a los padres por entrar ilegalmente, lo que debería suceder, debe llevarse a los niños".

No tenemos que enjuiciarlos, pero no los procesamos por entrar ilegalmente. Eso no es bueno.