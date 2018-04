Trump y su proceso de decisión para atacar a Siria

Washington.- Por segunda vez en su presidencia, el presidente Donald Trump miró horrorizado las fotos de niños asesinados en un ataque químico en Siria.

Foto: AP

Y por segunda vez en su presidencia, esas imágenes viscerales ayudaron a impulsar a Trump hacia ataques militares en un país que él considera una trampa para Estados Unidos.

En ocasiones, el período previo a las huelgas del viernes fue ordenado, un proceso tradicional de toma de decisiones para un presidente poco convencional. Buscó la opinión de asesores de seguridad nacional y convocó reuniones de la sala de situación. Consultó con sus aliados, quienes compartieron su enojo por las fotos que salen de Siria de niños y adultos aparentemente muertos o enfermos por gases venenosos.

Pero en otros momentos, la naturaleza caótica de la presidencia de Trump se abrió paso. Hizo alusión a sus planes en tono belicoso y, a veces, confuso. Y se enfureció por las amenazas legales que surgían a su alrededor, incluida una redada en el domicilio y la oficina de su abogado de toda la vida.

A través de todo, los funcionarios estadounidenses y occidentales dijeron que estaba claro que Trump tenía la intención de tomar medidas militares. Las discusiones con Francia y Gran Bretaña no se centraron en si atacar, sino en cómo hacerlo de una manera que va más allá de "castigar" al régimen de Assad por el ataque y en cambio degradaría su capacidad de usar armas químicas en el futuro, de acuerdo con dos Diplomáticos occidentales con conocimiento de las discusiones.

Foto: AP

Los diplomáticos y funcionarios estadounidenses insistieron en el anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente las discusiones privadas.

Trump asistió a sesiones informativas múltiples por día, de acuerdo con los funcionarios, y se sentó en la mayoría de las reuniones de alto nivel en la sala de situación. Asesoró a Trump sobre Siria fue John Bolton, el asesor de seguridad nacional recién instalado con una reputación militarista y belicista, y el Secretario de Defensa James Mattis, quien buscó asegurar que la acción militar estuviera vinculada a una estrategia más amplia.

En una reunión del gabinete el lunes, Trump condenó el "ataque atroz", prometiendo una acción rápida.

Foto: AP

El martes, Trump habló con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con la primera ministra británica, Theresa May. Funcionarios de los tres países se apiñaron en Washington mientras los aliados intentaban determinar quién participaría y cómo sería una huelga potencial.

Pero Trump todavía no tenía un firme compromiso de que los aliados se unieran a él. Si bien los tres países occidentales creían que se habían usado armas químicas, los inspectores internacionales no habían llegado al sitio del ataque y no estaba claro cuánta evidencia podían presentar sus gobiernos.

Foto: AP

A medida que continuaron las negociaciones sobre la respuesta de Siria, Trump fue golpeado por el ataque sorpresa del hogar y la oficina de su abogado personal Michael Cohen y el nuevo libro del director del FBI despedido, James Comey. Él estaba particularmente indignado por la redada, que fue provocada en parte por una recomendación del abogado especial Robert Mueller, cuya investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 ensombrece al presidente.

A medida que las deliberaciones se prolongaban, Trump respiró en Twitter. Arrojó el proceso a la confusión el miércoles cuando twitteó en Rusia para "prepararse" porque los misiles "vendrán, agradable, nuevo e inteligente" Después de soportar las críticas por revelar su estrategia, Trump tuiteó al día siguiente que no había señalado el momento de un ataque, y agregó:

¡Podría ser muy pronto o no tan pronto!

Foto: AFP

Para el jueves, Trump tomó la decisión final de autorizar la huelga. Las autoridades dijeron que el plan para alcanzar tres objetivos en Siria tenía como objetivo evitar "daños colaterales", incluidos los activos rusos.

Al preguntársele por qué el presidente había actuado ahora, dado que se alega que el gobierno de Assad utilizó gas químico al menos 50 veces, los funcionarios del gobierno dijeron que creían que había "evidencia incontrovertible" de que se habían desplegado armas químicas. Gran parte de la evidencia proviene del testimonio de testigos, así como de videos y fotos tomadas por trabajadores humanitarios, víctimas de los ataques, e información adicional no especificada sobre bombas de barril y cartuchos de cloro hallados después.

Foto: AFP

Las autoridades dijeron que Trump también estaba frustrado porque los esfuerzos económicos, diplomáticos y políticos dirigidos a convencer a Assad de que el uso de armas químicas no era de su interés había fracasado.

Durante un día completo después de que Trump tomó su decisión, la administración logró mantener sus intenciones en gran medida en secreto. Los tweets se detuvieron y los funcionarios de la Casa Blanca sugirieron a los periodistas que Trump podría pasar la noche del viernes cenando en su hotel en Washington.

Foto: AFP

Pero a las 9:01:30 pm del viernes, Trump pronunció un discurso televisado a la nación anunciando que las huelgas estaban en marcha.

Mientras caían los misiles, un funcionario de la administración explicó que, en el transcurso de esta semana, el presidente había twitteado su intención al pueblo estadounidense. Ahora, dijeron, sus órdenes se estaban llevando a cabo.

El sábado por la mañana, Trump celebró un "ataque perfectamente ejecutado".

"¡Misión cumplida!", Escribió.