Uber sabía de problemas de sus autónomos antes del accidente

Estados Unidos.-En septiembre de 2017, los autos autónomos de Uber habían conducido un millón de millas en un año a nivel nacional. Uber registró su segundo millón en 100 días y agregó su próximo millón a un ritmo aún más rápido, según documentos de la compañía.

Al principio de Phoenix, había dos grupos de conductores de prueba. Un grupo más pequeño "estresó" a los autos al ponerlos en situaciones desafiantes donde, sin intervención humana, se habrían estrellado.

Foto: AP

Un grupo más grande de conductores se centró en recoger clientes en los vehículos autónomos. Se espera que esos conductores presten más atención a los pequeños detalles, a menudo tomando el control para evitar una "mala experiencia" como el frenado fuerte, según un documento de la compañía.

Alrededor de octubre, Uber fusionó los dos grupos para llegar a un punto en el que podría ofrecer un servicio de automóvil verdaderamente sin conductor a los clientes "lo más rápido posible".

El servicio de recogida de clientes se abandonó para que los conductores pudieran concentrarse en acumular millas y recopilar datos para ayudar el sistema se vuelve más confiable.

Foto: AP

Pero los autos autónomos de Uber no funcionan tan bien como los de sus competidores. Cruise informó a los reguladores de California que recorrió más de 1,200 millas por intervención. Después de sus fuertes resultados en California, Waymo ahora está probando autos en Chandler, Arizona, un suburbio de Phoenix, sin controladores de seguridad.

Cuando Uber se mudó a un solo operador, algunos empleados expresaron preocupaciones de seguridad a los gerentes, de acuerdo con las dos personas familiarizadas con las operaciones de Uber. Estaban preocupados de que ir solos haría más difícil mantenerse alerta durante horas de conducción monótona.

Foto: AP

No todos los conductores siguieron el entrenamiento de Uber. Uno fue despedido después de quedarse dormido al volante y ser descubierto por un colega. Otro fue visto tocando el aire mientras el auto autónomo pasaba por una intersección, de acuerdo con las dos personas familiarizadas con las operaciones de Uber.

Uber planeaba obtener la aprobación regulatoria antes de diciembre para comenzar un servicio de autos sin conductor en Arizona, según documentos de la compañía. Uber dijo que los vehículos tendrían que ser más seguros que los conductores humanos antes de comercializarlo. No operarían todo el día y se detendrían por mal tiempo o tráfico.

Y el servicio no necesitaba probar "la viabilidad financiera a más largo plazo". Ya se perderá un hito. El Sr. Khosrowshahi no viajará a Phoenix el próximo mes, debido a los problemas de programación que surgieron antes del accidente, dijo Kallman. Pero no está claro cómo el choque finalmente afectará los planes de Uber para vehículos autónomos.