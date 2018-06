Una latina enfrenta en primaria al poderoso congresista Joe Crowley

Nueva York.- Una gran cantidad de mujeres figura este año en las listas de candidatas a diversos puestos en el país, entre ellas Alexandria Ocasio Cortez, que busca derrotar en la primaria del 26 de junio en Nueva York al "rey de Queens", el poderoso congresista demócrata Joe Crowley.

La candidatura de la aspirante a la Cámara de Representantes obligó al político, portavoz del Caucus Demócrata del Congreso, a enfrentar una primaria, lo que no ocurría hace catorce años en el distrito 14, compuesto por sectores de El Bronx y Queens, uno de los más diversos de la nación, con una población de 717.708 residentes, 46 % de ellos hispanos y un gran número de migrantes de Asia del sur.

Ocasio Cortez, graduada de economía y relaciones internacionales en la Universidad de Boston, señaló que en las últimas dos décadas, desde que Crowley llegó al Congreso tras ser elegido por su predecesor para sustituirlo, "el distrito ha cambiado mucho" y enfrenta muchos retos.

Su campaña, que hace "de puerta en puerta" es como la del Quijote contra los molinos de viento. Sabe que enfrenta a un político de 56 años que tiene tras de sí a la maquinaria demócrata de Queens, la cual controla sindicatos poderosos como la AFL-CIO, a funcionarios electos y presupuesto, pero eso, al parecer, no le intimida.

La comunidad no es su prioridad. Aquí no se habla de la lucha de los indocumentados, de reformas al sistema penal que encarcela de forma desproporcionada a latinos y negros. Creo en legalizar la marihuana, ver las drogas como un problema de salud pública, no criminalizar a la gente. Eso crea problemas en la comunidad, indicó.