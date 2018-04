UE estudiará posibles sanciones contra Irán

Luxemburgo.- La Unión Europea (UE) se abrió este lunes a estudiar posibles sanciones contra Irán por su papel en Oriente Medio, especialmente en el conflicto en Siria, en un momento de presión por parte de Estados Unidos para endurecer el acuerdo nuclear con Teherán.

"Hay una amplia mayoría entre los países europeos que opina que deberíamos estudiar la posibilidad de ir más allá en lo que respecta a las sanciones", dijo el canciller danés, Anders Samuelsen, en Luxemburgo, donde se reúne con sus pares de la UE para abordar las relaciones con Irán.

Su homólogo español, Alfonso Dastis, quien expresó las dudas sobre el comportamiento de Irán "en Siria" y "en otras áreas" de la región, precisó que se están planteando "la posibilidad de aumentar el número de personas u organizaciones que están siendo objeto de medidas restrictivas".

Alfonso Dastis, canciller de España. Foto: Archivo AP.

Los europeos están preocupados por el papel de Irán en Siria, donde es aliado del presidente Bashar al Asad, y por su programa balístico. Pero al mismo tiempo quieren salvaguardar al máximo el histórico pacto nuclear alcanzado con Teherán en julio de 2015.

Y, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio un ultimátum a los europeos hasta el 12 de mayo para endurecer el texto del acuerdo, al tiempo que estudia si retirarse del mismo y volver a imponer sanciones económicas a Irán en el marco del programa nuclear, actualmente suspendidas.

Con una eventual adopción de sanciones contra el Irán chiita por su papel en la región, la UE buscaría contrarrestar la presión de Trump y evitar su salida del pacto nuclear cerrado en 2015 con las potencias del 5+1 (Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania).

Esto representaría una "señal para los estadounidenses", reconoció un diplomático europeo, para quien las sanciones, que se adoptan por unanimidad en el bloque, podrían incluir a iraníes y a no iraníes, como las milicias en Siria.

Los europeos quieren salvaguardar al máximo el histórico pacto nuclear alcanzado con Teherán en julio de 2015. Foto: Archivo AP.

Otro diplomático de la UE dijo que el objetivo de las discusiones entre cancilleres este lunes era crear un apoyo político para nuevas sanciones, pese a las reticencias de algunos países como Italia y Suecia.

"No hay consenso sobre el hecho de que estas medidas sean útiles o apropiadas en este momento", dijo en rueda de prensa la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, al término del encuentro. "No excluyo que esto suceda en el futuro, pero no es el caso hoy", agregó.

Los esfuerzos continuarán en las próximas semanas de cara a las visitas a Washington previstas antes del 12 de mayo del presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel.

Hassan Rouhani, presidente de Irán. Foto: Archivo AFP.

En enero de 2016, la UE decidió levantar sus sanciones económicas y financieras a Irán, después de que su gobierno se comprometiera a garantizar el carácter estrictamente pacífico del programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales.

En cambio, el jueves pasado, los 28 Estados europeos prolongaron durante un año sus sanciones impuestas por primera vez en 2011, contra poco más de 80 personalidades de Irán en respuesta a "las graves violaciones de los derechos humanos" en este país.