Familiares de víctimas de motín comienzan a llorar muertos

VALENCIA, Venezuela.- En el living de la casa azul y blanca de dos pisos de su familia en uno de los vecindarios más pobres y crueles de Valencia, sus familiares se reunieron alrededor del ataúd de madera de Daniel Márquez y lloraron mientras examinaban sus restos ennegrecidos.

No merecía morir así, dijo Sorangel Gutiérrez, cuñada, un día después de que un incendio arrasó las celdas de una estación de policía y mató a 68 personas, casi todas detenidas como Marquez.

Los familiares dijeron que el hombre de 28 años había estado encerrado durante casi un año porque no podía pagar un soborno a un agente de policía que encontró una foto de un arma ilegal en su teléfono celular.

Las familias de las víctimas de uno de los peores incendios en la cárcel de Venezuela lloraron y comenzaron a enterrar a los muertos mientras exigían a los funcionarios que explicaran lo sucedido y responsabilizaban a los responsables.

Quiero justicia para mi hijo, dijo Rocky Varela mientras esperaba recuperar los restos de su homónimo de 27 años. Los que hicieron esto necesitan pagar.

Varias versiones de los momentos tensos que condujeron al devastador incendio circularon entre parientes y grupos de derechos humanos, un fuerte contraste con el silencio de los funcionarios, que casi no dieron detalles sobre el desastre. La familia de Márquez dijo que él los llamó poco antes del incendio, alegando que los guardias estaban vertiendo gasolina en el pabellón. Otros relatos de sobrevivientes y familiares indicaron que fueron los reclusos los que prendieron fuego a la instalación con la esperanza de escapar.

El presidente Nicolás Maduro no hizo ninguna declaración sobre el incendio y la pérdida de vidas en Valencia, una ciudad industrial en el estado de Carabobo a unas 100 millas (160 kilómetros) al oeste de Caracas. Maduro solo publicó un video en Twitter de un encuentro con el actor estadounidense Danny Glover y recordó a los venezolanos las cientos de playas donde pueden pasar la Semana Santa.

El comentario más sustancial de las autoridades se produjo en una serie de tres tweets del fiscal jefe Tarek William Saab, que anunció el número de muertos el miércoles por la noche. Prometió una investigación exhaustiva para arrojar inmediatamente luz sobre los dolorosos acontecimientos que han puesto de docenas de familias venezolanas.

Mientras Venezuela lucha en una crisis económica peor que la Gran Depresión, los defensores dicen que los presos se enfrentan a condiciones especialmente extremas, pasando hambre en las celdas cada vez más abarrotadas. Los reclusos también obtienen con frecuencia armas y drogas con la ayuda de guardias corruptos y grupos fuertemente armados controlan los feudos de celdas.

La negligencia de las autoridades continúa causando muertes, dijo en un comunicado un grupo no gubernamental de vigilancia, el Observatorio Penitenciario de Venezuela.

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas dijo que estaba consternada por las terribles muertes e instó a Venezuela a abordar rápidamente inquietudes como demoras judiciales, el uso excesivo de detención preventiva y lugares reducidos que pueden conducir a disturbios y violencia.

El número de muertos superó casi todos los recientes eventos de bajas masivas en cárceles y cárceles venezolanas. Un incendio en una prisión en el estado occidental de Zulia mató a más de 100 reclusos en 1994. En 2013, 61 personas murieron y más de 100 resultaron heridas, la mayoría por heridas de bala, durante un motín en Barquisimeto.

Carlos Nieto, director de A Window to Freedom, un grupo que monitorea las condiciones carcelarias, dijo a The Associated Press que las cuentas de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas indicaron que el incendio en Valencia comenzó cuando los presos intentaron secuestrar a dos guardias. Más tarde, según los informes, incendiaron algunos colchones en un intento por obligar a los guardias a abrir las celdas para que pudieran escapar, dijo.

Nieto dijo que los oficiales debieron haber abierto las celdas una vez que las llamas comenzaron a extenderse.

Los que fueron rescatados fueron salvados porque los bomberos abrieron una pared desde atrás para sacarlos", dijo.

Se estima que unos 32 mil detenidos permanecen en las estaciones de policía venezolanas que están llenas de capacidad, dijo el grupo de Nieto. La cárcel de la estación de policía de Valencia se construyó para albergar a 35 detenidos, pero en el momento del incendio se cree que hay unas 200 personas adentro.

A pesar de que las leyes venezolanas exigen que los detenidos permanezcan detenidos durante un máximo de cuatro días después de un arresto inicial, los familiares dijeron que muchos de los presos de Valencia habían sido encarcelados durante mucho más tiempo, esperando ser transferidos a instalaciones más grandes.

El jueves, el olor a humo todavía flotaba en el aire y una columna blanca en la entrada principal de la estación de policía estaba manchada de negro por el fuego.

A kilómetros de distancia, los parientes de Márquez presionaron sus dedos contra el cuadrado de vidrio que revelaba la cara quemada del padre de dos. Algunos le hablaron en voz baja mientras otros sollozaban abiertamente.

Los familiares dijeron que vendió ropa y zapatos para mantener a su familia. Lo describieron como un hombre cálido y extrovertido que adoraba a sus hijos.