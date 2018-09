Es vetado de restaurante de sushi por acabarse 100 platos de una

En una visita el fin de semana pasado al restaurante de sushi en Landshut, Baviera, el ex culturista Bobrowski, de 30 años, comió cerca de 100 platos de sushi, enviando al restaurante a un estado de alarma.

"Él come para cinco personas. Eso no es normal ", le dijo su dueño al Passauer Neue Presse. Bobrowski tiene una dieta especial, en la que no come durante 20 horas, y luego come "hasta que esté lleno", dijo el atleta, que trabaja durante el día como ingeniero de software.

eigentlich ein unglaublicher Vorgang. Egozentrisch. Rücksichtslos. Erbärmlich. Ein C-Promi, der von seinem exzessiven, als Sport camouflierten... https://t.co/NA5ENuZi0N — Tom Deufel (@deufel) 10 de septiembre de 2018

Al descubrir que los hábitos de Bobrowski son demasiado caros para su negocio, el chef y el dueño del restaurante le dijeron personalmente que ahora tiene prohibido regresar.

"Cuando fui a la caja, quería dar propina, pero el camarero no quería aceptar eso", dice sobre el local, que tiene un precio fijo de 15.90 euros por su buffet de sushi "todo lo que pueda comer".

Foto: AFP

En cambio, el dueño y el chef del restaurante le dijeron discretamente que "a partir de ahora estoy vetado porque estoy comiendo demasiado".

Me quedé atónito, agregó.

Bobrowski había sido un invitado habitual en Running Sushi, también comía porciones generosas de sushi, aunque no fue hasta su última visita que el restaurante trazó la línea , informó Stern.