Vicente Fox insta a Tillerson a no dejarse pisotear por Trump

Miami (EFEUSA).- El expresidente mexicano Vicente Fox hizo hoy un llamado al exsecretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, quien fue despedido esta semana por el presidente Donald Trump, a que "saque su dignidad y no se deje pisotear".

En entrevista con Efe durante un foro de gobierno previo a la segunda Cumbre Mundial de la Felicidad (Wohasu) que se realizará a partir de este viernes en Miami, Fox no se guardó, como ya es usual, improperios contra el republicano al que llamó "torpe" e "ignorante en economía".

Al preguntarle si no considera que sea contraproducente ser tan explosivo en sus comentarios, Fox indicó que Trump "fue el que lanzó la primera piedra, el que fue ofensivo".

Yo no puedo tolerar que le diga a los mexicanos violadores o criminales, que no los quieres aquí (en Estados Unidos). Eso me enojó, por eso lo estoy enfrentando y lo voy a seguir enfrentando, aseguró.