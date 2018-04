Video: Hombres azotan con un cinturón a judíos en Berlín

Berlín, Alemania. - Dos hombres jóvenes que llevaban gorras con capuchas judías fueron atacados e insultados en un aparente asalto antisemita en Berlín por otros tres hombres, que azotaron a uno con un cinturón, dijo el miércoles la policía de Berlín.

Foto: Captura de video

El gobierno alemán expresó su conmoción por el ataque del martes en el barrio de moda Prenzlauer Berg de la ciudad, que fue capturado en video por una de las víctimas y rápidamente se volvió viral.

El extranjero alemán, Heiko Maas, tuiteó que "es intolerable si se ataca a hombres jóvenes simplemente porque llevan una kippa".

"Los judíos nunca más se sentirán amenazados aquí. Es nuestra responsabilidad proteger la vida judía aquí ", agregó Maas, en referencia al asesinato de seis millones de judíos europeos por parte de Alemania bajo los nazis en el Holocausto hace más de 70 años.

La policía de Berlín dijo que las dos víctimas tenían entre 21 y 24 años, pero no las identificó por su nombre.

La cadena de televisión israelí Kan publicó una entrevista con la víctima de 21 años que resultó levemente herida por el cinturón, y lo identificó como el ciudadano israelí Adam Armoush. Dijo que salía de su casa en Berlín cuando llegaron las tres personas y comenzó a insultarlas.

Foto: Captura de video

"Continuaron maldiciéndonos y mi amigo les pidió que dejaran de maldecir", dijo Armoush a Kan TV.

Empezaron a enojarse y uno de ellos corrió hacia mí y yo sabía que era importante filmarlo porque no habría forma de atraparlo cuando llegara la policía.

La policía dijo que todavía están buscando a los atacantes.

Antisemitischer Angriff in #Berlin – ein Mann schlägt mit einem Gürtel auf einen Mann ein und bezeichnet ihn wiederholt als "Yahudi" (arabisch für "Jude"). #Antisemitismus pic.twitter.com/YCHVgCF1ox — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 17, 2018

Dos organizaciones judías publicaron el video , que mostraba a un joven atacando a la víctima mientras gritaba "¡Yahudi!" O "judío" en árabe.

El jefe del Consejo Central de Musulmanes en Alemania, Aiman Mazyek, exigió un castigo para los perpetradores, al tuitear que "me enoja ver tanta violencia llena de odio".

Es macht mich wütend, wenn ich solch hasserfüllte Gewalt sehe. Deutliche Strafen für den Täter - shame on you! #Antisemitismus darf keinen Millimeter Platz bei uns haben https://t.co/D2B9DsRu50 — Aiman A. Mazyek (@aimanMazyek) April 18, 2018

La policía dijo después del ataque con correa, que los dos compañeros del sospechoso se lo llevaron. Cuando el grupo se fue, Armoush los siguió. Luego, el atacante tomó una botella de vidrio, como si tuviera la intención de golpearlo nuevamente, pero un testigo intercedió e impidió el ataque.

Después del ataque, Armoush levanta su camisa en el video y muestra moretones que dejó el cinturón. Armoush no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Foto: Captura de video

El alcalde de Berlín, Michael Mueller, también condenó el ataque.

Denuncio este renovado ataque antisemita en los términos más precisos. El antisemitismo no pertenece al Berlín en el que queremos vivir.

Los incidentes antisemitas han ido en aumento en Alemania. Varios estudiantes judíos han denunciado hostigamiento antisemita en las escuelas en los últimos meses, quemaron banderas israelíes durante una reciente protesta en Berlín y una banda de rap que incluyó referencias cínicas sobre el campo de exterminio de los nazis en Auschwitz ganó el premio musical más importante del país la semana pasada, atrayendo críticas masivas de otros artistas y funcionarios del gobierno.

Foto: AFP

El gobierno alemán designó a un diplomático de carrera a principios de este mes para coordinar la lucha contra el antisemitismo.

Según el grupo RIAS, el año pasado se documentaron en Berlín 947 incidentes antisemitas, incluidos 18 ataques y 23 amenazas.