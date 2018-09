Habla la mujer que tocaba puertas semidesnuda y con esposas.

Texas.- El video en el que se le observa sin pantalones, con esposas en su mano y pidiendo ayuda se hizo viral; sin embargo, la mujer no desea revelar su identidad.

La mujer que fue observada pidiendo ayuda en condiciones extrañas y videograbada decidió hablar sobre la situación.

La joven tiene 32 años y señaló que en ese momento temía por su seguridad, es por eso que pedía ayuda.

Ella no desea darse a conocer y lamente realmente que las imágenes hayan sido de esperanza para aquellos que tienen seres queridos desaparecidos.

Eso me duele en el corazón. En aquel momento no me di cuenta de que podían verme como la persona que ellos estaban buscando, relató la mujer a ABC.