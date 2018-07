VIDEO. Mujer equilibrista camina a 35 metros de altura sin red

París, Francia.- La artista francesa de cuerda floja Tatiana-Mosio Bongonga impresionó a cientos de parisinos el sábado con una actuación que incluyó una caminata con una cuerda suspendida a 35 metros de altura sobre el suelo en el montañoso distrito norte de la ciudad de Montmartre.

Bongonga, de 34 años, caminaba sobre una cuerda suspendida de una grúa en la base de los escalones de la colina hacia la basílica Sacre Coeur, acompañada por una orquesta de cámara, sin ningún equipo de seguridad, un gesto que muchos en el público encontraron escalofriante.

Es muy sorprendente y muy peligroso. Realmente me impresionó, en realidad. Noté que ella no estaba segura. Hubo muchas acrobacias. Me lo pasé muy bien , dijo la espectadora Jennifer Mandelbaum a los medios.