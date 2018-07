VIDEO "Mataría a tus hijos": Racista en EU es captado en cámara

El impactante video muestra a un hombre canadiense desencadenando una diatriba racista contra una pareja india, diciéndole al hombre: "No me gustas ... mataría a tus hijos" y golpeando a la mujer con su camioneta en un estacionamiento de una tienda comercial, todo porque estaban en camino para el mismo espacio de estacionamiento.

Las imágenes, publicadas en YouTube por Patryk Laszczuk el viernes, comienzan con un hombre blanco subiéndose a su camioneta plateada, mientras otro hombre pregunta: "¿Qué tipo de ejemplo le estás dando a tus hijos?"

En cuestión de segundos, la acalorada discusión se intensifica a medida que la esposa de la víctima se mueve frente al automóvil para filmar y el atacante acelera y la golpea antes de gritarle. "¡Sal de tu camino!" Cuando el marido de la mujer va a agarrar el brazo del conductor, el conductor grita:

Pon tus manos sobre mí y te romperé la pierna. Tú eres el que está tratando de hostigarme. El esposo responde: ¿Quieres que vaya a mi país? Soy ciudadano canadiense .

Pero eso no es suficiente para apaciguar al hombre despotricando detrás del volante.

Foto: AFP

"Muéstrame. Pruébalo. No te creo, dice él ", dice, burlándose del acento de la persona al agregar:" No hablas como un canadiense ". No me gustas. No me gusta ella. Primero mataría a tus hijos ", dice, antes de alejarse.

Laszczuk le dijo al Toronto Star que la víctima, que es su compañera de trabajo, le envió un mensaje de texto sobre el incidente del viernes por la tarde en el Walmart Stoney Creek Supercentre en Ontario.

"Lo llamé y le dije 'necesito compartir esto'", dijo Laszcuk a los medios. El video ha sido visto más de 100,000 veces. Dijo que la discusión comenzó cuando la pareja y el hombre en el video se dirigieron hacia el mismo lugar en el estacionamiento.

Foto: AFP

"El otro tipo no estaba contento", dijo Laszcuk. Simplemente comenzó a gritar cosas como, 'Vuelve a tu país' y luego las cosas profesaron y fue entonces cuando salió del automóvil.

La pareja le dijo al periódico que no deseaban ser identificados y que no querían hablar.

La policía de Hamilton dijo que Dale Robertson, un hombre de 47 años de Stoney Creek, fue acusado de conducir de forma peligrosa, al no poder permanecer en la escena de un accidente y amenazar de muerte.

La policía también está analizando el incidente como un posible delito de odio, informó la Canadian Broadcasting Corporation. El hombre ya fue liberado y debe comparecer ante el tribunal el 23 de agosto. Los policías dijeron que la víctima "recibió heridas leves y fue autorizada por médicos".