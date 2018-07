El Gobierno asesinó a mi hijo: Padre de joven manifestante

Managua, Nicaragua (Agencia Reforma).- A Kevin Dávila le dispararon en la cabeza durante una protesta el pasado 19 de abril.

Era uno de los jóvenes nicaragüenses que protestaban contra la reforma del Seguro Social decretada por el Presidente Daniel Ortega, que detonó la crisis política del país centroamericano.

Kevin tenía 23 años y trabajaba como veterinario. Su asesino fue un francotirador, probablemente experimentado.

"Aquí no hay más culpable que el Gobierno. Asesinó a mi hijo. Los jóvenes que han muerto andan sin armas. Esto no es una guerra. El oficialismo está matando a la gente en Nicaragua", señalaron Maybely y Roberto, los padres del joven, a REFORMA.

A la familia de Kevin no le quedan más que recuerdos. Fotografías, sus carnés universitarios, y unas camisetas fabricadas tras su muerte donde aparece el joven, sacándose una fotografía con su teléfono celular.

A pesar de que los padres intentaron evitar que fuera a las protestas, el nicaragüense de 23 años se unió a las miles de personas que salieron a las calles desde el pasado mes de abril para denunciar la gestión del Ejecutivo.

"Todos los jóvenes de la etapa de los 80 y 90 fuimos a la guerra. Yo les contaba mi experiencia. Que es lo más horrible. Y él se quedaba asombrado. Pero la enseñanza que yo le di no le paró. No tuvo miedo. Él continuó", explicó Roberto.

Tras la muerte de su hijo, el matrimonio recibió la visita de una trabajadora del Estado, quien se presentó en su casa con 25 mil dólares bajo la condición de no hablar sobre la muerte de Kevin. No los aceptaron.

Algo similar le ocurrió a Carlos Pavón, padre de Richard Pavón Bermúdez, un joven de 17 años asesinado el 19 de abril frente a la alcaldía de Tipitapa, al noreste de Managua.

"Llegó a mi casa una muchacha que me dijo que venía de parte de Daniel Ortega. Me imagino que queriendo como enmendar la muerte de mi hijo. Me ofrecieron un manojo de reales pero no los acepté. Me dijo que tenía que dar mi identificación y firmar y le dije que ni por todo el oro del mundo iba a agarrar eso, y que mejor que se fueran", relata.

Richard recibió ocho orificios de bala y los tiradores podrían haber sido, según la familia, tres funcionarios públicos.

Las manifestaciones contra el Mandatario provocaron otros casos como el de Kevin y Richard, que se suman a una cifra de muertes que se calcula entre 295 y 448, según los datos de diferentes organizaciones.

La represión del Ejecutivo llegó a su punto álgido tras el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde muchos estudiantes se encontraban atrincherados por las acciones Ortega hasta que fueron desalojados a la fuerza por la Policía y las fuerzas armadas afines al Mandatario.

Los enfrentamientos provocaron el fallecimiento de dos escolares y alrededor de 12 heridos.