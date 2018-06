Violento ataque a universidad de Nicaragua deja 2 muertos

Managua.- La violencia regresó hoy a Nicaragua tras un viernes de relativa calma: las sospechas se hicieron realidad durante esta madrugada, cuando las balas sandinistas atacaron la universidad pública cobrándose la vida de dos jóvenes y dejando más de 15 heridos.

Estábamos sentados en la grama, terminando de cenar, cuando de repente empezamos a escuchar las bombas , a ver los cuatro drones que sobrevolaban nuestras cabezas, que vigilaban todo el recinto universitario, explicó a Efe "Doctor Veneno", quien no quiso brindar su nombre real por seguridad.

El joven relató cómo intentaban "bajar los drones", "pero eso es imposible, no estamos armados, no estamos preparados como ellos", en referencia a la Policía y los paramilitares que atacaron la Universidad Nacional de Nicaragua, donde cientos de estudiantes se alojan desde que, hace más de dos meses, comenzaran las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Según explicó "Doctor Veneno", "los drones desaparecieron a los 10 minutos" pero la situación, lejos de tranquilizarse, empeoró notablemente, pues "comenzaron las ráfagas de los fusiles, no paraban, eran muchas, era constante, como cuando se activa una metralleta".

El estudiante de medicina vivió esta situación desde un área de la universidad acondicionada a modo de hospital, trinchera, vivienda, y usada "para lo que surja, para lo que sea necesario".

Mi cuerpo médico y yo estábamos en este puesto, pero el mayor problema estaba en el área de la rotonda y todos nos movilizamos para allá a ayudar. Me avisaron que allí había un herido, pero las balas no cesaban y nos impedían llegar, explicó.

El joven, acompañado del grupo, también de estudiantes, con el que ha formado un equipo de salud, se sacudió el miedo y caminó hasta la barricada de la rotonda que da acceso a la universidad.

Cuando llegué a la barricada de la rotonda nos gritaron que nos regresáramos porque el fuego estaba muy violento y había que correr, pero de repente escuché que había gente herida allí, que no me fuera, así que agarré la camilla y me metí. Cuando llegué, ya oí el nombre de mi compañero, así que lo localizamos y lo sacamos de allí", narró "Doctor Veneno.