Las elecciones rusas apuntan hacia otros 6 años más de Putin

Moscú, Rusia.- Las elecciones presidenciales rusas estuvieron manchadas el domingo por la presión sin precedentes sobre los votantes y los incidentes sospechosos de llenar las urnas, un ejercicio apenas democrático que le otorgará a Vladimir Putin otros seis años de poder.

Foto: AP

Sus críticos han calificado las elecciones como una farsa e instaron a los votantes a boicotear, pero millones de rusos saludan al ex oficial de la KGB de 65 años por defender a su orgullosa nación de un mundo exterior hostil.

Putin se enfrenta a siete contendientes en la boleta, pero el resultado de la votación está predeterminado, dada su alta popularidad. El principal objetivo para las autoridades rusas es producir una gran participación que otorgará a Putin la legitimidad que anhela y proporcionará un mandato convincente para su cuarto mandato.

Las elecciones del domingo se espera que envalentonen aún más al presidente ruso, tanto en casa como en los asuntos mundiales. También podría fortalecer su mano si decide extender su gobierno más allá de 2024 mediante la abolición de los límites de mandato, como acaba de hacer la vecina China, o al cambiar a otra posición de poder.

Al emitir su voto en Moscú, Putin confiaba en la victoria y dijo que consideraría cualquier porcentaje de votos como un éxito.

El programa que propongo para el país es el correcto.

Foto: AP

Dada la falta de competencia real, las autoridades luchan contra la apatía de los votantes y han puesto a muchos de los casi 111 millones de votantes de Rusia bajo una intensa presión para que voten.

Yevgeny, un mecánico de 43 años que vota en el centro de Moscú, dijo que se preguntó brevemente si valía la pena votar.

Foto: AP

"Pero la respuesta fue fácil ... si quiero seguir trabajando, yo voto", dijo. Dijo que sus jefes no han pedido prueba de voto, pero teme que lo hagan. Habló con la condición de que su apellido no se usara por temor a que su empleador, el gobierno de la ciudad de Moscú, lo descubriera.

En todo el país, en la ciudad de Ekaterimburgo, un médico también dijo que la coaccionaban para votar.

Cuando ella no había votado al mediodía, "el jefe de mi unidad me llamó y me dijo que yo era el único que no había votado", dijo la doctora, Yekaterina, que habló con la condición de que no se usara su apellido porque teme repercusiones.

Foto: AP

Yevgeny Roizman, el alcalde de Ekaterimburgo, dijo a The Associated Press que los funcionarios locales y los empleados estatales han recibido órdenes "desde lo alto" para asegurarse de que la participación en los comicios presidenciales supere el 60 por ciento.

Foto: AP

En Moscú, los votantes primerizos recibían entradas gratuitas para conciertos de música pop, y las autoridades de salud ofrecían exámenes gratuitos de detección del cáncer en centros de votación seleccionados.

Los votantes votan desde la costa del Pacífico a Siberia y Moscú. La votación concluye a las 8 pm (1800 GMT, 2 pm EDT) en Kaliningrado, la exclamación del Báltico que es la región más occidental de Rusia y se esperan resultados iniciales poco después.

Foto: AP

Los votantes parecían entregarse en mayor número el domingo que en las últimas elecciones presidenciales de Rusia en 2012, cuando Putin se enfrentó a un movimiento de oposición serio y las violaciones como la votación múltiple, el relleno y la coacción empañaron la votación. El fraude electoral fue generalizado en la votación parlamentaria de Rusia en 2011, lo que provocó protestas masivas en Moscú contra el gobierno de Putin.

Foto: AP

Las autoridades electorales dijeron que la participación en todo el país el domingo fue de alrededor del 52 por ciento a las 5 p. M., Hora de Moscú.

Unos 145 mil observadores estaban monitoreando la votación en el país más grande del mundo, incluidos 1,500 extranjeros y representantes del movimiento del líder opositor Alexei Navalny, y ellos y los rusos comunes reportaron cientos de problemas de votación.

Foto: AP

Algunos ejemplos: las urnas se rellenan con papeletas adicionales en múltiples regiones; un oficial electoral atacando a un observador; Las cámaras de CCTV oscurecidas por banderas o redes desde las urnas; discrepancias en los números de las boletas; cambios de registro de votantes de último minuto probablemente diseñados para aumentar la participación y una gran junta pro-Putin dentro de una mesa de votación.

Foto: AP

Los funcionarios electorales rusos se movieron rápidamente para responder a algunas de las violaciones. Suspendieron al jefe de una mesa de votación cerca de Moscú, donde se informó sobre un incidente de relleno y sellaron las urnas. Un hombre acusado de arrojar múltiples boletas en una caja en la ciudad oriental de Artyom fue arrestado.

Foto: AP

Hablando desde su sede en Moscú, Navalny descartó a los rivales de Putin en la boleta como "marionetas", instó a los votantes rusos a boicotear las elecciones presidenciales como lo hacía y prometió seguir desafiando al Kremlin con protestas callejeras.

Las autoridades rusas habían apelado a los sentimientos patrióticos al celebrar las elecciones del domingo en el aniversario de la anexión de Rusia de la península de Crimea en 2014.

Eso insultó al gobierno ucraniano, que se negó a permitir el voto ordinario de los rusos, provocando furiosas protestas de los funcionarios rusos. Las fuerzas de seguridad de Ucrania bloquearon la embajada rusa en Kiev y los consulados en otro lugar el domingo, cuando el gobierno protestó por la votación en Crimea, cuya anexión aún no es reconocida internacionalmente.

Foto: AP

Los líderes ucranianos también están molestos por el apoyo ruso a los separatistas en el este de Ucrania, donde los enfrentamientos han causado la muerte de al menos 10.000 personas desde 2014.

Foto: AP

Las encuestas muestran que la mayoría de los rusos ven la toma de la península del Mar Negro como un logro importante a pesar de las posteriores sanciones occidentales. Putin también aceleró su popularidad al enfrentarse a los extremistas del Estado Islámico en Siria.

"¿Por quién estoy votando? ¿Quién más? ", Preguntó el partidario de Putin, Andrei Borisov, de 70 años, un ingeniero retirado en Moscú. "Los otros, es un circo".

Foto: AP

Expresó su esperanza de que Putin continúe resistiendo a los Estados Unidos y Occidente y mejorará los niveles de vida en el país.

Durante la campaña, Putin viajó por toda Rusia comprometiéndose a aumentar los salarios, gastar más en la deteriorada atención médica y la educación del país y modernizar la dilapidada infraestructura de Rusia.

La aspirante presidencial Ksenia Sobchak, presentadora de televisión de 36 años, instó a los críticos de Putin a "unirse" y votar el domingo en lugar de boicotear.

Foto: AP

Hablando después de votar, ella dijo que boicotear solo hace que el apoyo de Putin parezca más alto de lo que es y significa que los rusos comunes enfrentarán un sistema aún más difícil en su próximo mandato.

Foto: AP

Los críticos creen que Sobchak tiene el apoyo tácito del Kremlin por lo que la elección parece más democrática, lo que ella niega. Ella es la única candidata que ha criticado abiertamente a Putin.

Mientras las autoridades de los EE. UU. Investigan la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en el país, Moscú ha advertido de una posible injerencia de Estados Unidos en el voto ruso.

Foto: AP

Y, efectivamente, la Comisión Electoral Central afirmó el domingo que había sido blanco de un intento de piratería informática. Dijo que las autoridades habían disuadido el ataque de denegación de servicio proveniente de 15 naciones no identificadas, pero dieron pocos detalles de cuán serio era.