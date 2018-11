Niño de 6 años es atacado con piedras y palos por sus 'amiguitos'

Washington.- Un pequeño de seis años fue atacado cruelmente por sus 'amigos' del vecindario de Olympia, Washington.

El lamentable hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando el menor de nombre Carter intentó defender a otro niño, y sus ‘amiguitos’ los golpearon brutalmente con piedras y palos. El pequeño sufrió una fractura en el codo, un ojo lacerado, un brazo roto y con diversos cortes en el rostro y cabeza.

“Le hacían bullying, lo golpeaban, les pedí que pararon y fue ahí cuando me atacaron”, dijo la víctima durante una entrevista a la emisora de radio KOMO.

Carter fue operado de emergencia. Los médicos pudieron salvar el ojo. El menor tendrá que someterse a una nueva cirugía pero ahora de un brazo.

Las autoridades señalaron que el líder de los agresores era un pequeño de cinco años. Dana, madre de la víctima, pidió a las mamás poner más atención a sus hijos.

“El bullying no es bueno, no me imagino el tipo de vida que llevan”, dijo Dana.