Entrenador de waterpolo es acusado de abusar de 7 niñas

LOS ÁNGELES.- Un entrenador que dirigía un club afiliado a USA Water Polo fue acusado del abuso sexual de siete jugadoras menores de edad durante las sesiones individuales de entrenamiento, dijeron los fiscales el miércoles, la última instancia de mentores de jóvenes atletas. siendo acusado de mala conducta.

Bahram Hojreh, de 42 años, se declaró inocente de cargos que incluyen agresión sexual, actos lascivos contra un niño y penetración sexual por un objeto extraño de un menor, según una presentación esta semana en el Tribunal Superior del Condado de Orange.

Su abogado, Ricardo Nicol, le dijo a The Associated Press que Hojreh nunca tuvo una mancha en su historial después de trabajar con cientos de niños durante más de dos décadas.

Las víctimas eran jugadoras de waterpolo femeninas menores de edad y los presuntos crímenes ocurrieron entre 2014 y enero de este año, dijo la fiscalía del condado de Orange. Cuatro de las chicas tenían 15 años o menos, dijeron los fiscales.

Al menos dos jugadores informaron sobre los ataques a sus padres, quienes contactaron a las autoridades, dijeron los fiscales. Hojreh está acusado de tocar los senos y los genitales de las niñas, penetrarlas con los dedos y obligarlas a tocar sus genitales, dijeron las autoridades.

Las autoridades buscaban posibles víctimas adicionales.

El International Water Polo Club fue removido del uso de la piscina en una base militar conjunta en Los Alamitos después de que la policía informó a funcionarios de base en enero que estaban investigando denuncias de mala conducta sexual contra Hojreh, dijo el coronel Richard Lalor, portavoz de la base .

Hojreh se promociona a sí mismo como entrenador durante casi un cuarto de siglo que ha ayudado a desarrollar olímpicos múltiples. Hasta enero formó parte de la junta directiva del capítulo local del sur de California de USA Water Polo, el organismo rector del waterpolo en los Estados Unidos.

Hojreh fue suspendido de la junta regional y su membresía en la organización nacional fue revocada tan pronto como las acusaciones contra él salieron a la luz a principios de año, dijo Christopher Ramsey, CEO de USA Water Polo.

USA Water Polo tiene tolerancia cero para la mala conducta sexual", dijo Ramsey en un comunicado el miércoles.

Los escándalos de abuso sexual que involucran a jóvenes víctimas han sacudido recientemente a USA Swimming y USA Gymnastics. Larry Nassar, un médico del equipo nacional de gimnasia, fue sentenciado en enero después de declararse culpable del asalto sexual de menores.

En febrero, el Grupo de Noticias del Sur de California descubrió que USA Swimming se rehusaba reiteradamente a reformar una cultura en la que el abuso sexual de menores nadadores por parte de sus entrenadores y otros en puestos de poder dentro del deporte era algo común e incluso aceptado por altos funcionarios y entrenadores, lo que resulta en cientos de víctimas jóvenes.

Hojreh compareció el miércoles en el Tribunal Superior y fue liberado bajo fianza de $ 250,000. Se le ordenó comparecer para una audiencia preliminar el 14 de junio, dijo la oficina del fiscal del distrito.

Fue entrenador de waterpolo en University High School en Irvine, pero su empleo terminó en marzo de 2017, dijo Annie Brown, vocera del Distrito Escolar Unificado de Irvine.

Citando leyes de confidencialidad, Brown se negó a proporcionar información adicional sobre las circunstancias que rodean el empleo de Hojreh, pero dijo que no había informes de mala conducta sexual que involucraran al entrenador.

Hojreh también había sido entrenador en la Kennedy High School en Anaheim, pero los funcionarios del distrito se negaron a proporcionar información sobre su empleo. El nombre de Hojreh fue eliminado del sitio web de la escuela después de que el AP le preguntó acerca de su estado laboral.

El International Water Polo Club se registró como una organización sin fines de lucro, pero no se registró en la oficina del fiscal general de California. Después de consultas de The Associated Press, la oficina del fiscal general envió una carta a Hojreh advirtiéndole que su organización no estaba registrada y, en consecuencia, era delincuente por las presentaciones anteriores.