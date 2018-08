Xoana cayó al pozo mientras sus padres miraban el celular

Perú.- Los familiares de Xoana señalan que la autoridad debió haber tapado los pozos en donde la pequeña cayó y perdió la vida, mientras las autoridades señalan que fue el descuido de los padres lo que causó la desaparición de la niña de dos años de edad.

Los padres de Xoana aceptaron que se encontraban viendo el celular en el momento que su hija desapareció.

Tras ser buscada en el lugar y no aparecer, se reportó la desaparición de la pequeña, su imagen se hizo viral, pensaban que alguien se había llevado a la pequeña; sin embargo, la esperanza se esfumó después de una propuesta de buscar en los pozos de agua del parque, en uno de ellos fue encontrada Xoana.

Mientras se cubrían los hechos, se reportó que los pozos no estaban tapados o al menos no de manera segura; no obstante, no se sabía cual había sido el destino de la niña, informó El Popular.

Si ellos sabían que había un pozo, debieron taparlo, una niña indefensa de 2 años podía caerse y a la municipalidad no le importó nada, señaló la madre de Xoana.

La abuela de la niña, Alejandrina, dio a conocer que los padres de la menor ya han identificado su cuerpo y resaltó que le puso haber pasado a cualquier niña por el riesgo que representan esos pozos.