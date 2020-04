A pesar de cuarentena acampan en Las Piedritas, Navolato

Sinaloa.- En estos momentos agentes municipales de Navolato se encuentran pidiéndole que se retiren a unas personas que pusieron un campamento en el área recreativa de Las Piedritas sitio que se ubica cerca de la comunidad 5 Hermanos de Bachoco.

Aunque no han sido muchas las personas que han acudido a las playas y diversos centros recreativos de Navolato, todavía hay personas que no acatan las recomendaciones de las autoridades de Salud e insisten en acudir y se les invita que no lo hagan. Aunque sean sitios alejados serán detectados porque se hacen recorridos de vigilancia por aire y tierra.

El titular de la policía municipal Valentín Almanza Avilés hace el llamado a las personas a que no acudan a las canchas deportivas a jugar voleibol o fútbol porque estás actividades están suspendidas.

Llamó a la gente a que cuiden su salud y no salgan de sus sacas si no es por alguna situación prioritaria y guardando todas las medidas preventivas correspondientes.

En Navolato en los últimos días dijo se han detenido a varias personas por faltas al bando de policía y la mayoría han sido por pleitos entre vecinos por lo que llama a las personas a ser tolerantes y llevar las cosas en paz por la difícil situación que se está viviendo.