A un mes de campaña, César Quevedo siente el respaldo de los navolatenses

Sinaloa.- Siente confianza César Quevedo Inzunza de que su proyecto por la presidencia municipal de Navolato va avanzando y cada vez son más los ciudadanos que se suman a su candidatura y le dan su respaldo, en las colonias, los sectores productivos, desde todas las comunidades del municipio le dan sus muestras de apoyo y su voto de confianza.

“Al concluir un mes de campaña electoral me siento más motivado que nunca y con muchas ganas de trabajar, con la convicción que somos el mejor proyecto para Navolato; la ciudadanía nos ha recibido muy bien, no me conocen por ser una cara de las de siempre, por eso sienten motivación, estamos inspirados en la misma causa, el desarrollo para Navolato”, advirtió.

Destacó que no es un político, sino un ciudadano con el respaldo de un partido que lo cobijó para buscar el cambio que Navolato necesita, que él nunca ha estado en una boleta electoral en Sinaloa, pero es un Navolatense dolido por el estancamiento del municipio.

“A pesar de que vamos avanzando rápido y directo, para mí lo más importante es el recibimiento que la gente me está dando diariamente, ya que piden caras nuevas en la política, un candidato confiable que regrese a rendir cuentas y eso es lo que yo les ofrezco”, refirió.

César Quevedo dice que se siente agradecido por todas las personas que ha conocido estos últimos días, que lo han recibido en sus hogares y que ha tenido la oportunidad de escuchar y platicar en confianza.

