Alcalde de Navolato entrega uniformes a trabajadores de STASAN

Navolato, Sinaloa.- Como parte de los compromisos hechos en el pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato (STASAN) con el H. Ayuntamiento de Navolato, el presidente municipal Eliazar Gutiérrez Angulo hizo entrega de 127 paquetes de uniformes para trabajadores sindicalizados operativos, los cuales serán de mucha utilidad para el desarrollo de sus actividades diarias.

"Lo he dicho recio y quedito, aquí en este Ayuntamiento no hay distingos ni de colores, ni de condiciones de ninguna índole porque sabemos que todos valemos lo mismo, y siempre hemos reconocido de que Navolato no fuera lo que hoy es, sin el apoyo de los trabajadores de este noble sindicato comprometido con el pueblo, porque siempre está pensando cómo dar más de sí, en la intención de cumplir con esa responsabilidad que como servidores públicos tenemos todos por parejo", expresó el alcalde navolatense.

El primer edil de Navolato dijo que este apoyo es poco de lo mucho que el personal del STASAN merece por el gran esfuerzo, entrega, y compromiso que tienen con el pueblo de Navolato, además de que reconoció la gran disposición que han tenido para tomar acuerdos, siempre con la finalidad de dar una mejor atención y servicio a la sociedad.

El mandatario municipal Eliazar Gutiérrez dio a conocer que se siente muy honrado de formar parte de este equipo que conforma el Ayuntamiento de Navolato con el personal sindicalizado, porque a través de los años se han generado lazos más que de una amistad, como de una gran familia.

"La gente de Navolato, espera resultados de toda la familia que conformamos el Gobierno, y debemos de reconocer que el STASAN es una de las grandes fortalezas que tenemos, siempre con una buena disposición de seguir trabajando de la mano para lograr ese cambio que tanto desea el pueblo navolatense", expresó Eliazar Gutiérrez.